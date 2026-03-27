Turismo en Corrientes: así es el ambicioso plan para posicionar al Iberá en el mundo

El Gobierno de Corrientes renovó su apuesta por la "producción de naturaleza". El Plan Iberá 2026/27 no es solo un programa de infraestructura, sino una política de Estado transversal que involucra a múltiples ministerios para transformar el potencial de los esteros en un motor económico sostenible.

Esteros del Iberá y el Paraná: los destinos que impulsaron el turismo en Corrientes este 24 de marzo

"Venimos a renovar el compromiso con el desarrollo turístico. Corrientes tiene todo el potencial para salir al mundo", enfatizó el gobernador, Juan Pablo Valdés. El plan impactará de forma directa en 17 municipios y llegará indirectamente a otros 29, fortaleciendo el empleo joven y la identidad local.

Los pilares del Plan: educación, cultura e innovación

El nuevo esquema trasciende los senderos y pasarelas. La estrategia incluye la creación de la Escuela Iberá, en conjunto con la Fundación Rewilding, para formar líderes en conservación y servicios turísticos.

Además, se destaca el programa "Turismo con identidad guaraní", que integrará la lengua originaria en la señalética y la formación de guías.

En el plano tecnológico, el proyecto "Iberá destino inteligente" y el observatorio "Ojos del Cielo" utilizarán mapas interactivos y monitoreo digital para garantizar la salud del humedal mientras se mejora la experiencia del visitante.

Obras clave: localidad por localidad

El detalle de inversiones incluye desde musealización hasta infraestructura de conectividad básica:

Capital: refuncionalización de la Casa Iberá con una sala inmersiva y finalización del Museo Huella Guaraní .

Carlos Pellegrini: construcción de una pista de aterrizaje y provisión eléctrica al Centro de Visitantes Lobo Cuá.

Ituzaingó (Isla Apipé): finalización del Complejo Laguna Cambá con tendido eléctrico y agua.

Concepción y Loreto: planes ambientales de tratamiento de residuos y nuevos Centros de Interpretación.

Aventura y Refugios: se implementará una red de refugios en Ñu Pui , Laguna Grande y el Portal Carambola (Isla Toroni), junto a quinchos de junco tradicionales.

Rutas Escénicas: en la RP 114 (Yapeyú-La Cruz) se instalarán miradores de aves y áreas de descanso.

Quini 6 Siempre Sale: un apostador de Corrientes ganó más de $266 millones

La visión internacional

El senador Sergio Flinta, presidente del Comité Iberá, remarcó que este desarrollo es una garantía para los inversores privados. "Es un desarrollo serio que se traduce en crecimiento", señaló.

Por su parte, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, anticipó una agresiva estrategia de expansión hacia nuevos mercados extranjeros, apuntando a que el Iberá sea la cara visible de la Argentina verde.