La Salada en Corrientes: Jorge Castillo confirmó el mega polo comercial en Santo Tomé

El fantasma de una feria comercial de escala masiva en la frontera correntina volvió a escena. Jorge Castillo, referente de la emblemática feria bonaerense La Salada, ratificó que el proyecto para instalar un centro de compras en Santo Tomé es una "realidad en proceso".

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El emprendimiento se ubica en un predio de 100 hectáreas sobre la Ruta Nacional 14, un punto estratégico por su cercanía con Brasil, Paraguay y Misiones.

Castillo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por causas de evasión y lavado de dinero, detalló que la ambición del proyecto creció: ya no se trata solo de un polo textil, sino que prevén sumar un parque industrial y un mercado concentrador de frutas y verduras. "La idea es interactuar entre Corrientes, Buenos Aires y Mendoza", aseguró el empresario en declaraciones a El Territorio.

La postura de la FEC: "Estado de alerta"

La noticia no cayó bien en el sector mercantil tradicional. El presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Guillermo Basade, fue tajante al señalar que el sector empresarial se encuentra bajo vigilancia ante el posible impacto de una competencia que consideran desigual.

“El sector empresarial se mantiene en estado de alerta y promueve reglas claras para todos los actores”, sentenció Basade a radio Continental Corrientes.

Si bien aclaró que si el proyecto cumple con los requisitos legales y administrativos "debería ser aprobado" por el municipio que conduce José Augusto Suaid, la FEC puso el foco en la necesidad de inspecciones rigurosas.

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Los riesgos del "Gigante" de la Ruta 14

Desde la entidad gremial empresaria manifestaron tres preocupaciones centrales que marcan la agenda de resistencia al proyecto:

Comercio formal: el temor a una caída en las ventas de los negocios locales que cumplen con la carga impositiva vigente. Precarización laboral: el riesgo de que el predio fomente el trabajo informal o en condiciones precarias. Seguridad y ambiente: el impacto que generaría la afluencia masiva de vehículos y público en una zona de tránsito crítico como el paraje Cambaí.

Para la FEC, la clave reside en que el Estado —en sus tres niveles— garantice que no existan privilegios. Por ahora, el proyecto de Castillo en el paraje Cambaí sigue siendo una promesa que divide aguas: mientras algunos lo ven como un motor de empleo para la costa del Uruguay, otros lo perciben como una amenaza directa a la institucionalidad comercial de la provincia.