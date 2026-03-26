Alberto Fernández: “Yo creo que la Argentina está muy mal y tenemos un presidente que no está psiquiátricamente bien"

El expresidente Alberto Fernández cuestionó con dureza al presidente Javier Milei al asegurar que “la Argentina está muy mal y tenemos un presidente que no está psiquiátricamente bien”.

“Y que deberíamos prestarle atención a eso. Yo no vi un renglón en Clarín, en La Nación, en Infobae escrito sobre este punto. Y es un reclamo que estoy haciendo”, agregó el exmandatario.

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“Este señor no está bien”

“Todo lo creemos. Alguien le tiene que decir al rey que está desnudo. Este señor no está bien. Este señor fue al Congreso, dio uno de los discursos más vergonzosos que yo vi en una apertura de sesiones, lleno de agresiones”, insistió Fernández.

“Dijo cosas tales como ´yo metí presa a Cristina, y yo la voy a mantener presa´. ¿Vos, qué tenés que ver vos Milei?”, señaló en diálogo con el canal de streaming Cíclico.

“Se fue a Estados Unidos. Y en el medio de un conflicto como nunca hemos vivido dijo que ´era el presidente más sionista del mundo´. Ni Netanyahu dijo eso. Y no conforme con eso, dijo ´vamos a ganar la guerra contra Irán´. ¿Qué estamos en guerra?”, recordó Fernández.

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“No pasa el preocupacional”

“Esa persona hoy quiere entrar de cadete al Ministerio de Economía, no pasa el preocupacional. Quiero que lo entendamos. Ahora, ¿nadie hace nada?”, cuestionó el expresidente de la Nación.

"Juicio político"

“Lo que se podría hacer es un juicio político, seriamente. Hubo momentos de la historia argentina en donde un presidente fue incapaz por problemas físicos de ser presidente y se removió. Punto”, sostuvo en otra parte de la entrevista.

Además consideró que “esto nos puede pasar a cualquiera”. “A él le está pasando, a él le afectó la cabeza. No sé qué le afectó”, expresó Fernández.

“Yo con una mano en el corazón le pido a cada argentino que reflexione, si lo que yo estoy diciendo no lo decimos permanentemente todos en nuestras casas, en nuestras conversaciones cotidianas”, concluyó.