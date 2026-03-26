“Esta crisis supera la pandemia”: Malabia redefine su estrategia con uniformes para empresas y producción internacional

En un escenario económico desafiante para el consumo, la marca de indumentaria Malabia redefine su estrategia con una premisa clara: resistir. Así lo describe su dueño y fundador, Francisco Lostalo, quien asegura que el contexto actual “es incluso más duro que el de la pandemia”, obligando a las empresas del sector a repensar su funcionamiento sin perder identidad.

Con cuatro locales activos, una red mayorista en expansión y una apuesta firme por nuevas unidades de negocio, la firma cordobesa avanza en un proceso de diversificación que le permite amortiguar la caída en las ventas y sostener su estructura operativa.

Uniformes corporativos: un negocio en crecimiento

Aunque comenzó hace más de tres años, la unidad de uniformes corporativos cobró recientemente mayor protagonismo dentro de la compañía. Según Lostalo, se trata de una propuesta que rompe con la lógica tradicional del segmento.

“La diferencia es que usamos las mismas telas que en nuestras colecciones de shopping. El uniforme deja de ser una obligación y pasa a ser un beneficio para el empleado”, explica.

La oferta incluye una amplia curva de talles —del 0 al 11—, asesoramiento funcional para cada tipo de actividad y servicio postventa para ajustes. Actualmente, la empresa trabaja con más de 50 clientes, entre ellos concesionarias, instituciones profesionales y centros de salud, y proyecta expandirse hacia nuevas categorías como indumentaria masculina exclusiva para uniformes y ropa industrial.

Menos locales, más eficiencia

En paralelo, Malabia ajustó su estructura comercial. Hoy cuenta con cuatro puntos de venta: en calle Caseros, Patio Olmos, Paseo del Jockey y un local en Nueva Córdoba reconvertido en outlet.

“No estamos pensando en abrir más locales. La clave hoy es hacer rentables los que tenemos y mejorar la experiencia del cliente”, señala el empresario.

El canal mayorista y el e-commerce completan un esquema diversificado que permite sostener volumen sin depender exclusivamente del retail.

Producción en China: velocidad sin gran ahorro

En busca de mayor competitividad, la firma inició una prueba piloto de producción en China, enfocada en prendas de mayor complejidad técnica como abrigos y sastrería.

Córdoba: Ersep pidió a los usuarios actualizar datos para acceder a subsidios energéticos

El objetivo principal no es reducir costos, sino ganar velocidad y calidad. “Podemos producir 4.000 prendas en 30 días, algo que en Argentina llevaría hasta cuatro meses”, detalla Lostalo. Sin embargo, aclara que el ahorro final es limitado: “Con impuestos, fletes y logística, la diferencia termina siendo de apenas un 10% o 20%”.

“Una época de resistencia”

El diagnóstico del contexto es contundente. Para el fundador de Malabia, el principal problema es la caída del consumo. “Antes un cliente compraba seis veces por temporada, hoy compra dos o tres”, afirma.

A diferencia de lo ocurrido durante la pandemia, sostiene que actualmente no hay deseo de compra contenido, sino una restricción directa del ingreso disponible. A esto se suman costos financieros elevados —con comisiones de tarjetas de hasta el 20%—, presión impositiva y dificultades para sostener la rentabilidad.

En ese marco, cuestiona la falta de políticas de incentivo al consumo y advierte sobre el impacto social en la cadena productiva, especialmente en talleres textiles.