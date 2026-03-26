Enfermedades respiratorias: un especialista explicó cuándo consultar al médico y cuándo no hace falta

Con el descenso de las temperaturas y el comienzo de la temporada de gripe e influenza, una pregunta se repite en los hogares cordobeses: ¿hay que llamar al médico ante los primeros síntomas o conviene esperar a tener fiebre? Hernán Smith, especialista en Medicina Interna y Clínica Médica del Hospital Italiano de Córdoba, respondió con precisión: la fiebre no es la única barrera para buscar atención profesional.

"Como norma general, el cuadro de resfrío común es un cuadro de rinorrea, o sea, una congestión nasal sin malestar general importante, sin fiebre, sin otros síntomas o signos que hagan pensar en alguna gravedad importante", explicó Smith en una entrevista con el programa Punto y Aparte de Radio Punto a Punto 90.7. En esos casos, una persona sana y sin factores de riesgo puede recurrir a un descongestivo y resolver el cuadro en casa.

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Sin embargo, el especialista marcó una distinción clave. "Un dolor de garganta, una disfagia, que es cuando duele mucho al tragar, ya es un signo que suma a la necesidad de una consulta, porque ya no podemos hablar solo del rinovirus o los virus comunes del resfrío común, sino que podemos estar hablando de virus un poco más importantes como puede ser COVID o influenza".

La regla, entonces, no pasa exclusivamente por la fiebre. "Si hay signos de gravedad -fiebre, ese dolor de garganta o al tragar importante, malestar general- o uno tiene condiciones de riesgo, debería consultar al médico sí o sí", indicó Smith.

El frío no enferma: enferma el virus

Otra creencia popular recibió una respuesta contundente. El frío no provoca resfríos ni gripes de manera directa. "Siempre tiene que haber un contagio. Lo que hace el frío es que uno esté más junto con las otras personas y se contagie", aclaró el médico.

El mecanismo es concreto: las bajas temperaturas favorecen la supervivencia de los virus respiratorios en el ambiente y, al mismo tiempo, empujan a las personas a permanecer en espacios cerrados y mal ventilados. "Los virus respiratorios viven mucho más en un ambiente frío y, aparte, en un ambiente frío uno tiende a estar encerrado, no abre, no ventila y está más junto", señaló Smith.

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Esa combinación de factores explica por qué los contagios se disparan en invierno, independientemente de si alguien se abrigó o tomó agua fría. En ese sentido, el especialista insistió en la importancia de ventilar los ambientes, incluso en días fríos, y destacó que los equipos de aire acondicionado domésticos no renuevan el aire de la misma manera que los sistemas de filtración hospitalaria.

Higiene de manos: la medida que más se olvida

Smith recordó que la higiene de manos sigue siendo la herramienta de prevención más eficaz y, al mismo tiempo, la menos incorporada a la rutina cotidiana. "Lo que más tiene que hacer uno cuando está con estos cuadros es la higiene de manos", afirmó. Y precisó que ni siquiera en los hospitales se alcanza el cien por ciento de cumplimiento: "No es algo que tengamos tan incorporado en nuestra vida cotidiana".

El uso de alcohol en gel o spray tiene utilidad, pero con límites claros. "El alcohol mata los virus, pero estando un tiempo en contacto con el virus. Uno tampoco está rociando alcohol al aire todo el tiempo", explicó, y distinguió entre las superficies -donde el alcohol sí actúa- y las partículas en suspensión que se dispersan al hablar, donde la ventilación resulta más efectiva.

Campaña antigripal en Córdoba: quiénes deben vacunarse

La entrevista se desarrolló en un contexto particular: el inicio de la campaña de vacunación antigripal en la provincia de Córdoba, con consultas respiratorias que ya registran un aumento en los consultorios. "En esta época ya hay consultas, ya está la vacuna", confirmó Smith.

El especialista precisó los grupos prioritarios que deben inmunizarse: mayores de 65 años, personas con patologías crónicas, niños menores de 5 años, embarazadas, y personas de entre 5 y 65 años con factores de riesgo. "Recuerden que tienen que vacunarse todas aquellas personas que tengan algún riesgo de una enfermedad importante", enfatizó.

No saturar la guardia: la clave del sistema

Por último, Smith apuntó a un problema estructural que se repite cada invierno: la sobrecarga de las guardias de emergencia por consultas que podrían resolverse en un consultorio. "Lo que sugerimos siempre es que no vayan a una guardia de emergencias, que como la palabra misma lo dice es de emergencia", indicó, y recomendó acudir al médico de cabecera o clínico de referencia ante síntomas leves o dudas, reservando la guardia para los casos con criterios de alarma.

"Nosotros somos los que más acceso tenemos que tener a los pacientes, porque somos los que solucionamos gran porcentaje de las consultas", concluyó el especialista, en referencia al rol central del médico clínico como primer eslabón del sistema de salud.