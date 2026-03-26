Año y medio sin un detenido: la familia de Eliana Luján reveló que fue violada antes de ser asesinada en Cosquín

Mariana Luján carga desde septiembre de 2024 con un dato que hasta ahora no había trascendido públicamente: su hermana Eliana fue abusada sexualmente antes de ser asesinada. La mujer lo confirmó en el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7 y denunció la parálisis de una investigación que, pese a contar con evidencia genética del agresor, no registra ningún sospechoso identificado ni detenido tras un año y medio del crimen.

El cuerpo de Eliana Anahí Luján fue encontrado el miércoles 18 de septiembre de 2024, alrededor de las 7:30 de la mañana, a un costado del río Cosquín, entre Santa María de Punilla y Villa Caeiro. La víctima tenía 40 años, era oriunda de la ciudad de Córdoba y madre de seis hijos.

Desde el primer momento, la fiscal Paula Kelm caratuló la causa como "muerte de etiología dudosa". La familia rechazó de inmediato esa hipótesis. Una de las primeras líneas que analizaron los investigadores fue la del suicidio, pero los allegados la descartaron de plano: "Estaba bien, sería incapaz de hacer eso porque ella vivía por sus hijos. Estaba golpeada, sin ropa", alertaron.

La insistencia de los familiares fue determinante para que la investigación cambiara de dirección. Así lo explicó Mariana en la entrevista radial: "Desde el primer momento hicieron todo mal. En el momento en que se encontraron ya decían que ella había sido un suicidio. Sabíamos como familia que no había sido así. Nos movimos y ahí recién hicieron lo que tenían que hacer".

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Aproximadamente tres semanas después del hallazgo, la autopsia arrojó resultados que confirmaron lo que la familia sostenía. "Nos dijeron que ella había sido violada y que nunca había sido un suicidio", relató Mariana. Con el informe forense, la causa quedó tipificada como "muerte violenta" por asfixia mecánica. Sin embargo, la carátula no fue modificada a femicidio y permanece así hasta hoy.

ADN confirmado, pero sin cotejo

El dato más alarmante que reveló Mariana es la existencia de una muestra de ADN del agresor que permanece sin cotejar. "A nosotros nos dijeron que ella había tenido una muerte violenta y que habían encontrado restos de semen de una persona, que fueron analizados y pudieron determinar el ADN. Tenemos un ADN. Pero no lo pueden cotejar con nadie porque no hay ningún sospechoso", explicó. Ese resultado fue comunicado a la familia en octubre de 2024, pocas semanas después del hallazgo del cuerpo.

La familia declaró ante la justicia el entorno social de Eliana, las personas con quienes se relacionaba y las últimas horas de su vida. El padre de Eliana, Walter, relató que la noche previa a ser encontrada muerta, su hija se había reunido con un grupo de amigos en el barrio General Bustos de la capital y que ellos aseguraron que había salido caminando hacia Santa María durante la madrugada.

"A esa hora no hay colectivos, no sabemos cómo se fue o quién la llevó", advirtió. Pese a esos aportes, la familia no recibió ninguna novedad. "Nunca nos dijeron que se estaba avanzando en algo", señaló Mariana.

Hermetismo y cambio de abogada

El padre, la hermana y una hija de Eliana pidieron constituirse en querellantes en la causa. Pero el secreto de sumario fue la respuesta sistemática de la fiscalía ante cada consulta. "Yo me he cansado de llamar. Nosotros somos de Córdoba capital y la causa está en Cosquín. Lamentablemente no podemos estar viajando seguido para hablar personalmente con las secretarias, con la fiscalía. Si nos atienden, nos dicen que la causa está en investigación. Es lo único que te dicen", denunció Mariana.

Ante esa situación, la familia decidió cambiar de representación legal. La nueva abogada, Daniela Pavón, fue designada formalmente ante la fiscalía. La letrada anterior, Jimena Vanelli, quien había sido la primera en advertir públicamente que se trató de una muerte violenta, dejó de intervenir en el caso sin que los familiares obtuvieran respuestas concretas.

La falta de novedades no impidió que los familiares se movilizaran. "Realizamos una marcha allá. Y acá en Córdoba también dos marchas", recordó Mariana. A pesar de esa presión pública, la fiscal Paula Kelm no se comunicó con la familia para informar sobre el estado de las actuaciones, denunciaron.

A un año y medio del hallazgo del cuerpo de Eliana a orillas del río Cosquín, su hermana resume la situación con una certeza y una ausencia: "Tenemos un ADN y todavía no lo han comparado con nadie. No hay ninguna persona detenida ni sospechada”.