Nueva etapa en AJE: cómo es el “roadmap” del empresariado joven de Córdoba

Con el desafío de fortalecer el ecosistema empresarial joven en un contexto económico exigente, Ariel Filomeni asumió la presidencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) Córdoba con una premisa clara: construir una gestión desde las necesidades reales de sus socios. El nuevo titular busca consolidar a la entidad como un espacio clave para la formación, la vinculación estratégica y la representación del sector productivo emergente.

“No es lo que yo quiera, es lo que el socio necesita”, sintetiza Filomeni, quien llegó a la presidencia tras recorrer todos los niveles de la organización desde su ingreso en 2020, en plena pandemia. Su trayectoria incluye roles como líder de comisión, tesorero y director, una experiencia que ahora capitaliza en un plan estratégico construido a partir de encuestas y espacios de diálogo con los más de 230 integrantes de la entidad.

Una organización con peso económico

AJE Córdoba se posiciona como la asociación de jóvenes empresarios más grande del país, con un entramado que excede el networking tradicional. Sus socios lideran empresas que generan miles de puestos de trabajo en la provincia, lo que convierte a la institución en un actor relevante dentro del entramado productivo local.

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Con un perfil multisectorial y una identidad diferenciada de otros espacios emprendedores, la entidad reúne a empresarios con proyectos en marcha y modelos de negocio consolidados, funcionando además como un “termómetro” de la economía cordobesa.

La conducción de esta nueva etapa está respaldada por una comisión directiva y líderes de comisión conformados por un equipo de socios: empresarios y empresarias al frente de compañías relevantes de Córdoba. Este entramado se potencia con un staff profesional propio que acompaña la ejecución y continuidad de los proyectos.

Cuatro pilares para una nueva etapa

La gestión de Filomeni se estructura sobre cuatro ejes estratégicos que buscan ordenar y potenciar el crecimiento institucional:

- Conectar : promover vínculos genuinos entre socios, más allá del intercambio de contactos, con foco en alianzas de largo plazo.

: promover vínculos genuinos entre socios, más allá del intercambio de contactos, con foco en alianzas de largo plazo. - Desarrollar : fortalecer las capacidades empresariales con capacitaciones en liderazgo, finanzas y herramientas técnicas, especialmente para quienes atraviesan el salto de emprendedores a empresarios consolidados.

: fortalecer las capacidades empresariales con capacitaciones en liderazgo, finanzas y herramientas técnicas, especialmente para quienes atraviesan el salto de emprendedores a empresarios consolidados. - Impulsar : potenciar el ecosistema joven a través de eventos y proyectos de alto impacto que vinculen a empresarios con estudiantes y nuevos talentos. En este eje se destaca impulsAR, una iniciativa pensada como un espacio de inspiración, formación y conexión para futuras generaciones de líderes empresariales, consolidándose como uno de los proyectos insignia de la gestión.

: potenciar el ecosistema joven a través de eventos y proyectos de alto impacto que vinculen a empresarios con estudiantes y nuevos talentos. En este eje se destaca impulsAR, una iniciativa pensada como un espacio de inspiración, formación y conexión para futuras generaciones de líderes empresariales, consolidándose como uno de los proyectos insignia de la gestión. - Representar: consolidar a AJE como la voz del empresariado joven en la agenda pública, manteniendo una postura apartidaria pero con incidencia institucional.

Metas y nuevos proyectos

Entre los objetivos de la nueva conducción, se destaca el crecimiento sostenido de la base de socios bajo una lógica orgánica y responsable, priorizando la calidad de la propuesta de valor y la cercanía con cada integrante. La meta es asegurar que la expansión de la comunidad vaya de la mano de una experiencia sólida, manteniendo a AJE como un espacio relevante, activo y sostenible en el tiempo.

Además, se proyecta la creación de una unidad específica de alianzas estratégicas que permita vincular a empresas externas con el ecosistema de AJE bajo esquemas de beneficio mutuo.

La profesionalización también ocupa un lugar central en la agenda. El plan de formación incluirá ejes como inteligencia artificial aplicada a los negocios, nuevos modelos empresariales y fortalecimiento de habilidades de gestión, en respuesta a un contexto económico que obliga a repensar estrategias.

Diagnóstico y desafío

El diagnóstico de la nueva presidencia combina optimismo con realismo. Según Filomeni, el empresario joven cordobés mantiene una actitud “del 100%”, pero enfrenta un escenario que en los últimos años lo obligó a recalibrar sus modelos de negocio.

En ese marco, la ecuación que guía la gestión es clara: competencias y habilidades, multiplicadas por la actitud, como fórmula del éxito empresarial.

Con ese enfoque, AJE Córdoba se propone no solo acompañar a sus miembros, sino también amplificar su impacto en la economía y en la discusión pública, en un contexto donde la articulación, la formación y la representación aparecen como claves para sostener y proyectar el crecimiento.