Marta Maffei sobre la audiencia pública por los glaciares: “La organización no fue buena”

En el marco del primer día de debate por el proyecto que busca modificar la protección de zonas glaciares, la dirigente Marta Maffei manifestó su malestar por las condiciones en las que se desarrolló el encuentro legislativo.

"La organización no fue buena. Yo estaba citada para las 9 de la mañana, que se supone que era la hora que comenzaba y terminé hablando a las 12.30", aseguró.

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“Mal organizado”

Además hizo hincapié en el excesivo despliegue de las fuerzas de seguridad que rodeó el recinto. En ese sentido sostuvo que el evento "estuvo muy mal organizado” y que hubo “controles como si fuéramos, no sé, delincuentes”.

“Yo tuve que mostrar tres veces el documento de identidad, firmar, etcétera, etcétera, pero afuera había siete carros de Gendarmería, había tres carros de la Policía Federal, había un carro hidrante y había unos 10 patrulleros", enfatizó.

Críticas

"Cuando vieron que eran muchos anotados, la redujeron a 5 minutos y ayer cuando llegamos pusieron un cartel que podíamos hablar 4 minutos cada uno. Toda la gente que había preparado más o menos su discurso, que tenía sus hojitas y demás, tuvo que empezar a recortar sobre la marcha”, explicó.

“Y yo la verdad le digo, no escuché el total de las exposiciones. Yo escuché más o menos unas 120 intervenciones. De esas 120 intervenciones, solo tres estuvieron dubitativos y dijeron que la minería no era tan contaminante", recordó Maffei.

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Ley de glaciares

En cuanto al marco legal del proyecto, la especialista advirtió sobre la violación de principios constitucionales y de federalismo que esta reforma supone para las provincias y comunidades. Sobre este punto, aclaró que "este proyecto que ya tiene media sanción en el Senado ha incumplido todas las reglas”, y que “no hubo consulta previa libre informada, que es obligatorio en temas ambientales para las comunidades indígenas”.

“No fue consultado absolutamente nadie. Este proyecto del gobierno no es una ley de presupuestos mínimos. No establece ningún presupuesto mínimo. Empieza por decir que cada provincia hace lo que quiere", añadió en declaraciones al programa "6 en punto" de "Punto a Punto Radio (90.7)".

Simultáneamente, Maffei puso el foco en la crítica situación de los recursos hídricos en Argentina, señalando que la degradación de ríos y acuíferos convierte a los glaciares en la última reserva viable.

"Nosotros los argentinos tenemos el agua de superficie, digamos, ríos, lagos, lagunas, humedales con fuertes niveles de contaminación. Tenemos 70 % de los ríos contaminados por vertidos industriales, por falta de tratamiento de desechos cloacales", cuestionó.

Además advirtió que "ya tampoco el agua de los acuíferos por exceso de agrotóxicos o por contaminación radioactiva tampoco es segura”. “La única agua que es segura es la de los glaciares", recalcó.

"El mundo tiene escasez de agua dulce. Nosotros tenemos el 97,5% del agua está en los océanos, aguas saladas. El agua que llamamos dulce es el 2,5% de todo el agua y de ese 2,5 el 70% está en los hielos, en los glaciares. Para nosotros es una cantidad muy significativa", concluyó Maffei.