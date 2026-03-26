Cursos de idiomas gratis en Córdoba: quiénes pueden anotarse

El Centro de Idiomas Córdoba abrió la primera cohorte 2026 de cursos virtuales y asincrónicos para jóvenes de 16 a 35 años que residan en la provincia. La propuesta, impulsada por la Agencia Córdoba Joven, incluye capacitaciones en seis idiomas y tiene inscripciones abiertas hasta el 6 de abril para el público general.

La iniciativa ofrece formación inicial en inglés, portugués, italiano, francés, alemán y chino mandarín, con modalidad online a través de la plataforma Campus Córdoba. Los cursos son de acceso gratuito y están diseñados para quienes buscan adquirir herramientas básicas en distintos idiomas.

Enfermedades respiratorias: un especialista explicó cuándo consultar al médico y cuándo no hace falta

Durante la cursada, los participantes acceden a teleclases orientadas a desarrollar la comprensión oral y escrita, además de la producción escrita. También deben completar autoevaluaciones intermedias y aprobar un examen final integrador para finalizar la capacitación.

Para el público general, las inscripciones se habilitan de manera escalonada según el idioma: inglés desde el 25 de marzo, italiano el 26, portugués el 27, francés el 30, alemán el 31 y chino mandarín el 1 de abril. El plazo se extiende hasta el 6 de abril inclusive.

Requisitos

Entre los requisitos, se solicita tener entre 16 y 35 años, domicilio en la provincia de Córdoba y contar con CiDi Nivel 2. La inscripción se realiza a través de la web de Campus Córdoba y solo se puede elegir un idioma por ciclo.

Por su parte, los estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) deberán inscribirse mediante un formulario digital disponible en la web de la institución. En este caso, no hay límite de edad para participar.

“Esta crisis supera la pandemia”: Malabia redefine su estrategia con uniformes para empresas y producción internacional

Las clases para alumnos de la UPC comenzarán de manera escalonada: el 13 de abril iniciarán inglés e italiano, el 14 portugués y francés, y el 15 alemán y chino mandarín. Al finalizar y aprobar el curso, los participantes recibirán una certificación oficial emitida por la Secretaría de Extensión de la universidad.