Córdoba amplía su oferta deportiva con la apertura de Avista

El crecimiento de los deportes alternativos suma un nuevo capítulo en la ciudad de Córdoba. El próximo viernes 27 de marzo abrirá sus puertas, Avista, una nueva palestra ubicada sobre Av. Rafael Núñez 4877, un espacio que busca impulsar el desarrollo de la escalada en la región y, al mismo tiempo, convertirse en un punto de encuentro para quienes ya practican el deporte y para quienes quieran iniciarse.

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El proyecto es encabezado por Sebastián Rojas, escalador con trayectoria internacional, junto a Max Maccari, Eugenia Martellotto y otros socios, quienes se conocieron practicando escalada y decidieron avanzar en conjunto con el proyecto. La iniciativa surge principalmente a partir de la experiencia de Sebastian, quien desde hace años trabaja en la construcción y seteado de muros de escalada en distintos lugares del mundo.

El lugar contará con 280 metros cuadrados escalables, de los cuales 150 m 2 serán de boulder (modalidad de escalada en muros bajos, sin cuerda y con colchonetas), además de un muro de vías de hasta 12 metros de altura. El espacio estará diseñado para todos los niveles, desde personas que nunca escalaron hasta deportistas de alto rendimiento.

Entre sus principales diferenciales se destaca el Kilter Board, un sistema de entrenamiento con muro regulable e iluminación LED que permite replicar circuitos de escalada de todo el mundo y registrar el rendimiento de cada usuario. Este sistema, único en Córdoba, posiciona al espacio como un centro de entrenamiento de alto nivel, tanto para escaladores profesionales como para quienes buscan mejorar su técnica.

Además, el espacio contará con más de 50 boulders activos que se renovarán semanalmente y nuevas vías cada 15 días, lo que garantiza un cambio constante en los recorridos y nuevos desafíos para los escaladores.

El proyecto no solo apunta al entrenamiento técnico, sino también al desarrollo físico integral del escalador. Por eso, el lugar contará con un gimnasio para entrenamiento funcional específico para escalada, orientado a mejorar la fuerza, la resistencia y la movilidad, aspectos clave para la práctica del deporte.

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En cuanto a la modalidad, el espacio ofrecerá distintos tipos de pases: abonos mensuales de una a tres veces por semana, pases libres para escaladores que ya practican el deporte y no necesitan profesor, y también clases con instructores en horarios específicos para quienes se inician en la actividad. El espacio será de uso libre, aunque quienes comiencen desde cero podrán hacerlo a través de clases guiadas.

Uno de los principales objetivos del proyecto es popularizar la escalada y romper con la idea de que es un deporte extremo o solo para especialistas. “Es un deporte muy de nicho y mucha gente piensa que es difícil o muy adrenalínico, pero queremos demostrar que todo el mundo lo puede hacer y que tiene grandes beneficios para la salud. Tenemos gente de más de 70 años escalando”, señala Max Maccari.