Más de 500 mil usuarios sin subsidio: ERSeP pide actualizar datos

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) solicitó a los usuarios de energía eléctrica de Córdoba que revisen su situación y actualicen sus datos para acceder a los subsidios nacionales, en un contexto donde más de medio millón de usuarios no está inscripto y paga tarifa plena.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el titular del organismo, José Luis Scarlatto, explicó que el beneficio depende exclusivamente del Estado nacional y que el trámite debe realizarse de manera individual a través del sitio oficial. “El mantenerse actualizado es un elemento que te puede llegar a permitir estar dentro del subsidio”, señaló.

Según precisó, en la provincia hay alrededor de 1.550.000 usuarios entre EPEC y cooperativas, de los cuales unos 590.000 nunca se registraron. Esto representa cerca del 30% del total, un universo que actualmente abona la tarifa completa sin asistencia estatal.

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El acceso al subsidio está determinado por el nivel de ingresos del grupo familiar, que no debe superar el equivalente a tres canastas básicas totales. En marzo, ese umbral se ubica en $4.193.000, valor que se actualiza mensualmente según datos del INDEC.

Scarlattoremarcó que muchos usuarios quedaron fuera del beneficio tras los cambios en el esquema de segmentación, que pasó de tres categorías a un sistema más simplificado. “Antes teníamos N1, N2 y N3; ahora es con o sin subsidio”, explicó, y aclaró: “No es que aumentó la luz, sino que te quedaste sin el subsidio que tenías”.

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Además, detalló que el subsidio cubre un consumo determinado de energía: hasta 150 kWh mensuales en períodos de menor demanda y hasta 300 kWh en meses de mayor consumo. “En los meses de más consumo, como invierno o verano, el subsidio se amplía”, sostuvo.

El funcionario también advirtió que una parte importante de quienes no se inscribieron podría acceder al beneficio, pero no lo hace por desconocimiento o dificultades para completar el trámite. “Hay gente que no pudo, no supo o no tuvo la posibilidad técnica de hacerlo”, explicó, y agregó: “A ellos es a quienes estamos apuntando con esta campaña”.

Alerta por estafas

Finalmente, el organismo advirtió sobre posibles estafas vinculadas a la gestión del trámite. Escarlato remarcó que ninguna entidad oficial solicita datos personales, claves o pagos para acceder al subsidio y pidió a los usuarios desconfiar de llamados, mensajes o correos sospechosos. “Si alguien te dice ‘dame los datos que yo te lo hago’, eso no corresponde”, alertó.

En ese sentido, desde el organismo insistieron en que la inscripción o actualización de datos se realiza únicamente a través del sitio oficial del Gobierno nacional, argentina.gob.ar/subsidios, y no mediante intermediarios. Para consultas o asistencia, ERSeP dispone de canales habilitados como su página web y el número de contacto 351 2098188, donde los usuarios pueden recibir orientación sin necesidad de compartir información sensible.