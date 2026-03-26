La Universidad Nacional de Río Cuarto salió del ranking QS 2026 y profundiza su caída internacional

La Universidad Nacional de Río Cuarto quedó fuera del ranking QS 2026, uno de los indicadores internacionales más relevantes en educación superior, tras varios años de retroceso en su posicionamiento global.

El informe, elaborado por QS World University Rankings, evalúa más de 21.000 programas académicos pertenecientes a unas 1.900 universidades distribuidas en 100 países.

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El retroceso de la universidad cordobesa se da en un contexto más amplio de caída de instituciones argentinas dentro del ranking global. Mientras que en el informe anterior había 45 universidades del país incluidas, en la edición 2026 esa cifra se redujo a 18.

La casa de estudios riocuartense había logrado ubicarse entre los puestos 1.001 y 1.200 a nivel mundial en 2022 y 2023. Pero la edición 2026, quedó fuera del listado.

Ranking nacional

En el plano nacional, la mejor posicionada volvió a ser la Universidad de Buenos Aires, que se ubicó en el puesto 84 del mundo. Más atrás aparecen la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Austral y la Universidad de Palermo.

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En ese escenario, la Universidad Nacional de Córdoba se ubicó entre los puestos 851 y 900 a nivel global, manteniéndose dentro del listado aunque lejos de las primeras posiciones.