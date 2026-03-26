Belgrano inicia su camino copero en San Luis y ya se venden las entradas

Belgrano alista su estreno en la Copa Argentina 2026. Este viernes se medirá con Atlético de Rafaela por los 32avos de final. El duelo comenzará a las 22:15 en el estadio Único La Pedrera, en San Luis.

La venta de tickets ya está en marcha.

El miércoles comenzó la primera etapa, con prioridad para socios, que ya superaron las dos mil localidades adquiridas. Desde este jueves, el expendio se abre al público general.

Las entradas se consiguen en el Gigante de Alberdi, entre las 11 y las 18.

Los valores:

popular a 50.000 pesos, platea Este a 70.000 y menores (hasta 11 años, popular) a 40.000. Solo se acepta efectivo o tarjeta de débito.

Desde la organización aclararon que no habrá venta el día del partido en San Luis ni modalidad online. Recomiendan comprar con anticipación.

El equipo que avance en esta llave enfrentará a Gimnasia de Jujuy, que viene de dejar en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El equipo

Para este encuentro, el técnico no recuperará a los lesionados que tuvo en el partido del último sábado ante Racing Club en Alberdi: Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Spörle.

Hoy, el técnico Ricardo Zielinski, definirá el equipo que pondrá ante la 'Crema', pero se estima que la defensa será similar a la que jugó ante la Academia el fin de semana con Benítez, Morales, Ocampo y Rica.

