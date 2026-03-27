Quinteros a De Loredo sobre la propuesta de subir la edad de retiro de los policías: "Son advenedizos libertarios"

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, criticó la propuesta del radical Rodrigo de Loredo de subir la edad de retiro de los policías al afirmar que son “recetas que ya fracasaron” y que buscan “aumentar la edad de la jubilación para todo el mundo”.

“Me parece que lo que está diciendo esta persona que se ha convertido casi en un abogado de la aritmética creativa porque en realidad esta es una propuesta vieja muy parecida a propuestas del siglo pasado que parecen dictadas por su suegro que manejó la seguridad cuando la policía salía a la calle con una preparación de menos de seis meses y se le ponía un arma reglamentaria en su cintura”, sostuvo el funcionario.

“Eso trajo problemas reales que están en la casuística que podemos mostrar desde los últimos años”, agregó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez de Radio Mitre.

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“Desconocer la realidad”

“Me parece que plantear que un policía se jubila joven a los 44 años es desconocer la realidad. El promedio de edad real sacado de la Caja de Jubilaciones de un policía de retiro estamos casi en los 48,6 años”, aseguró Quinteros.

Y luego completó: “Entonces me parece que estas cosas hay que decirlas, las tiene que entender y las tiene que averiguar y las tiene que estudiar alguien que realmente parece un verdadero ignorante del tema que habla”.

Además ejemplificó con los casos “muy claros y muy dolorosos que son recientes”. “Luis Azábal, el policía que fue asesinado en Villa Belgrano tenía 56 años de edad el día que le dispararon y el día que lamentablemente perdió la vida, y 23 años de servicio. El comisario inspector Brandán, que está debatiéndose y luchando por su vida en una cama del Hospital de Urgencias, tiene 47 años de edad para 48 y más de 26 años de servicio”, precisó.

“Entonces acá se caen muchas trampas. La primera trampa es plantear este trabajo como si fuera un trabajo común y corriente, como el de un montón de otra gente que tiene trabajos probablemente también complejos, pero no están sometidos al estrés de llevar un arma permanente en la cintura”, enfatizó Quinteros.

En otra parte de la entrevista, el ministro recordó: “Yo entiendo que lo desconozcan porque en muchas oportunidades esta misma persona yo la invité a que venga algún día a las 7 de la mañana los lunes por ejemplo cuando nosotros arrancamos la semana en reunión con el Estado Mayor pero bueno probablemente 7 de la mañana es un horario poco habitual para algunas personas pero no es poco habitual para nosotros”.

“Si queremos hablar de la seguridad lo tenemos que hablar en serio, lo tenemos que hablar con libros nuevos y no del siglo pasado y recetas que claramente fracasaron. Y cuando pone ejemplos de otras provincias, quiero decir que si es cierto, muchas provincias pusieron el piso, no aumentaron, pero pusieron el piso de edad. Acá los aportes son 25 y 30 años como son en casi toda la jurisprudencia o en casi todas las leyes del mundo respecto a la fuerza de seguridad de seguridad”, insistió.

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“Son advenedizos libertarios”

El ministro expresó que no tiene “ningún problema” de discutir la problemática. “Lo que no podemos hacer es discutirlo con especulación y discutirlo en tiempos electoralistas y con el simple objetivo de enmascarar una situación”, puntualizó.

“Esta gente, que son advenedizos libertarios en realidad lo que están planteando no son cinco años por la policía, el planteo de fondo es cinco años para todo el mundo, aumentar la edad de la jubilación para todo el mundo, aquellos que hoy se jubilan a los 60, que son las mujeres, a los 65 y los varones a los 70, discusión que se va a venir más temprano que tarde”, cuestionó Quinteros.

Caja de Jubilaciones

“¿Cuántos proyectos presentó cuando fue legislador o cuando fue diputado nacional sobre este tema?”, se preguntó Quinteros.

Y luego concluyó: “Ninguno. Ahora se acuerda de cómo se soluciona un déficit de la Caja. Creer que el policía es la variable de ajuste como una ficha Excel de un sistema de seguridad es un desconocimiento y una ignorancia supina”.