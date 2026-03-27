Birrazo en Córdoba: 12 cervecerías, cocción en vivo y música gratis en el Museo de la Industria

La escena cervecera de Córdoba tendrá su propio evento este viernes 27 de marzo. Desde las 19 y hasta la medianoche, el Museo de la Industria será sede de Birrazo, el Festival Cervecero Industrial que reunirá a 12 cervecerías locales, música en vivo, gastronomía y una cocción de cerveza en vivo.

"Buscamos apoyar la industria cervecera cordobesa y mostrar el proceso de producción artesanal en un entorno cultural como el Museo de la Industria", explicó Adrián Ambash, encargado de comunicación del evento.

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Además, destacó que la propuesta también apunta a atraer nuevos públicos. "Es una oportunidad para que la gente conozca el museo, recorra el espacio y descubra la cultura cervecera en un evento cuidado y pensado para disfrutar", agregó.

Con entrada libre y gratuita, los cupos para asistir son limitados, pero se estima que tendrá una participación de alrededor de 1000 personas.

Doce cervecerías cordobesas en una misma noche

El evento reunirá a cervecerías independientes que ofrecerán distintas variedades y estilos dentro del museo. Entre ellas participarán Elixia, Traumer, Kral, Calvú, Aton, Cassaro, Peñón del Águila, Gius, Delfo y Didara, Bufón del Rey, Bier Republik y Arthur, en una propuesta que busca mostrar la diversidad y el crecimiento del sector en Córdoba.

La experiencia permitirá recorrer distintos stands, conocer a los productores y descubrir nuevas propuestas de la escena cervecera local en un entorno cultural.

Cocción en vivo y protagonismo de mujeres cerveceras

Uno de los momentos centrales será la cocción de cerveza en vivo a cargo de Cordobeceras, un grupo de mujeres productoras que impulsa la participación femenina dentro de la industria.

La comunidad, creada en 2021, reúne a productoras que realizan colaboraciones, capacitaciones y cocciones conjuntas en distintas fábricas locales, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y abrir espacios dentro de un rubro históricamente dominado por hombres.

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Gimena Arrieta, cofundadora del colectivo, explicó que "el motivo principal es ayudar a impulsar la cultura cervecera desde el lado femenino. La idea no es separar los géneros, sino sumar a la cultura, porque si nosotras sumamos, el rubro entero suma".

Además, señaló que el evento permitirá mostrar el proceso en vivo. "Vamos a hacer una cocción con un equipo casero para mostrar el proceso. La idea es acercar a la gente a cómo se hace la cerveza artesanal", detalló.

Música, gastronomía y diseño local

La jornada también incluirá charlas sobre producción, un espacio dedicado a la historia de la antigua Cervecería Córdoba y propuestas vinculadas a la bioindustria, con foco en la reutilización de subproductos derivados del proceso cervecero.

Además, habrá shows musicales en vivo con La Twity Vergara y Jamboree, sets de DJ durante toda la noche y un patio gastronómico con foodtrucks.

"Es un evento pensado para que la gente pruebe, recorra y descubra el mundo de la cerveza artesanal, pero en un ambiente tranquilo y cuidado", explicó Ambash.

A esto se sumará la participación de Tienda Creativa, una iniciativa municipal orientada a difundir el diseño local y nacional, que incorporará propuestas de artes visuales, editorial, artesanía y gastronomía, en una articulación entre distintas disciplinas de la economía creativa.