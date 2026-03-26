Córdoba: fabricantes de huevos de Pascua advierten caída del consumo y precios hasta 30% más altos

A pocas semanas de Semana Santa, fabricantes de huevos de Pascua en Córdoba advierten un escenario marcado por la incertidumbre y la caída del consumo. Desde el sector señalan que, aunque las ventas suelen concentrarse en los últimos días, este año la expectativa es moderada y dependerá de múltiples factores, desde la temperatura hasta las promociones de grandes cadenas.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), Fabricio Monteporsi, encargado de ventas de Fábrica Agofa, explicó que el comportamiento del mercado es difícil de prever. “También depende de supermercados grandes que trabajan marcas industriales que lanzan ofertas, entonces muchas veces a último momento se quedan sin huevos. En el caso de empresas chicas o empresas medianas, no tenemos la posibilidad de lanzar ofertas 2x1”, señaló.

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El empresario remarcó que el consumo general continúa retraído, aunque reconoció que Pascua suele ser una fecha en la que los clientes realizan un gasto puntual. “El consumo en general está retraído hace bastante tiempo, pero hay fechas en las que el cliente se da un gusto y prioriza el huevo de Pascua”, sostuvo.

Para esta temporada, la fábrica proyecta producir alrededor de 15.000 unidades entre distintos tamaños, con aumentos que rondan entre el 20% y el 30% respecto del año pasado. Según indicó Monteporsi, la suba responde a los costos de insumos y producción.

Además, explicó que la estrategia del sector artesanal pasa por diferenciarse en calidad y presentación frente a los productos industrializados. “Se trata de trabajar con anticipación, optimizar procesos y diferenciarse con la imagen y la calidad del producto”, afirmó.

En cuanto a los precios, la oferta es amplia: desde huevos pequeños de 30 gramos que parten de los 4.000 pesos, hasta versiones gigantes de entre 4 y 6 kilos que pueden alcanzar los 300.000 pesos. Sin embargo, el empresario señaló que la tendencia actual apunta a los productos más económicos.

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“La gente busca el huevito más chiquito. Por ejemplo, una abuela que tiene que comprar para varios nietos busca algo accesible”, explicó.

También advirtió que la venta al público es difícil de anticipar y que incluso factores climáticos pueden incidir en el resultado final. “Hasta el domingo al mediodía no sabemos cómo nos fue. Si llueve o baja la circulación, cambia todo”, indicó.

Pese al contexto, desde el sector mantienen expectativas moderadas y apuestan a seguir expandiéndose a nuevos mercados y provincias, aunque reconocen que el panorama de consumo continúa siendo uno de los principales desafíos para esta Pascua.