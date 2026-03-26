Así es la tercera oferta de Llaryora a los docentes: Aumento del 10,3%, retroactivo de $ 313.000 y actualización por inflación hasta enero

El Gobierno de Córdoba presentó este jueves 26 de marzo su tercera propuesta salarial a los docentes provinciales, con vigencia desde el 1° de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2027. La oferta contempla un aumento promedio del 10,3% para los meses de febrero y marzo, que incluye un recupero del poder adquisitivo del 5,3%, y establece una pauta de actualización mensual atada al índice de precios al consumidor (IPC) a partir de abril.

La propuesta llega luego de que las negociaciones anteriores no alcanzaran acuerdo. El Ejecutivo subrayó que se trata de una oferta anual no atada a la recaudación provincial.

Cómo se compone el aumento de febrero y marzo

Para febrero, el Gobierno ofrece un total de $77.100 por cargo, integrado por una suma no remunerativa de $50.000 —con actualización por IPC desde abril— y $27.100 en concepto de compensación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dentro de un aumento del 92% anual proyectado para ese ítem. Los docentes con dos cargos recibirían $104.200 en ese mes.

Para marzo, se sumaría a lo anterior un monto adicional de $47.500 por cargo único: $22.500 en suma no remunerativa y $25.000 de compensación FONID. Quienes tengan dos cargos recibirían $100.510 adicionales en marzo, incorporando además un destopeo del complemento remunerativo de $28.010.

El retroactivo acumulado por los meses de febrero y marzo se liquidaría en abril mediante planilla adicional, con un monto de $313.010 para quienes perciban el destopeo. Sin ese componente, el retroactivo de un cargo alcanzaría los $201.702.

Ejemplos concretos por categoría

La propuesta detalla la evolución salarial para distintos perfiles docentes. Un maestro sin antigüedad (22 horas semanales) pasaría de un salario actual de $963.893 a $1.040.993 en febrero y $1.088.493 en marzo, con un retroactivo de $201.702 a cobrar en abril.

Un profesor con 30 horas cátedra sin antigüedad, cuyo salario actual es de $1.320.585, llegaría a $1.424.787 en febrero y $1.509.381 en marzo, con un retroactivo de $292.997. Un director de primera categoría en primaria, con un haber actual de $2.029.686, alcanzaría $2.154.287 en marzo.

MAESTRO SIN ANTIGÜEDAD (22 horas semanales):

Monto de retroactivo que cobrará por planilla adicional en abril: $201.702 – quedando

incorporado al salario $124.602 desde marzo (con actualización desde abril por IPC.

Actual $963.893

$963.893 Febrero $1.040.993

$1.040.993 Marzo $1.088.493

MAESTRO SIN ANTIGÜEDAD + 3 MÓDULOS DE JORNADA/ MAESTRO 28 HS:

Monto de retroactivo que cobrará por planilla adicional en abril: $233.383 – quedando

incorporado al salario $156.283 desde marzo (con actualización desde abril por IPC.

Actual $1.229.531

$1.229.531 Febrero $1.317.472

$1.317.472 Marzo $1.374.972

PROFESOR CON 30 HORAS CÁTEDRA SIN ANTIGÜEDAD:

Monto de retroactivo que cobrará por planilla adicional en abril: $292.997 – quedando

incorporado al salario $215.897 desde marzo (con actualización desde abril por IPC.

Actual $1.320.585

$1.320.585 Febrero $1.424.787

$1.424.787 Marzo $1.509.381

DIRECTOR DE 1° PRIMARIA:

Monto de retroactivo que cobrará por planilla adicional en abril: $201.702 – quedando

incorporado al salario $124.602 desde marzo (con actualización desde abril por IPC.

Actual $2.029.686

$2.029.686 Febrero $2.106.787

$2.106.787 Marzo $2.154.287

DIRECTOR DE 1° SECUNDARIA:

Monto de retroactivo que cobrará por planilla adicional en abril: $201.702 – quedando

incorporado al salario $124.602 desde marzo (con actualización desde abril por IPC.

Actual $2.252.086

$2.252.086 Febrero $2.329.187

$2.329.187 Marzo $2.376.687

Compensación FONID y destopeo del complemento

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la garantía de pago de la compensación FONID durante toda la vigencia de la paritaria. Para un cargo, esa compensación pasaría de los $67.900 actuales a $95.000 en febrero, $120.000 en marzo, $125.000 en agosto y $130.000 en enero de 2027, lo que representa un incremento del 92% en el proceso paritario completo.

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Desde marzo también se eliminaría el tope por agente en la liquidación del complemento remunerativo. Actualmente, independientemente de la cantidad de cargos o módulos, ese tope es de $28.010,77. Con la nueva pauta, los docentes con dos cargos cobrarían $56.021,54; con 30 horas cátedra, $42.016,17; y con 36 horas cátedra, $50.419,39.

Actualización mensual por IPC desde abril

A partir de abril de 2026 y por todo el período de la paritaria, los aumentos serían mensuales, remunerativos, bonificables y acumulativos, equivalentes a la variación del IPC del mes anterior. Este mecanismo busca preservar el poder adquisitivo frente a la inflación y constituye uno de los puntos más demandados por los gremios docentes en las negociaciones previas.

Otros puntos de la propuesta

La oferta también contempla la suspensión del FOSAET durante la vigencia del acuerdo y la continuidad de la suspensión del artículo 3 del Ítem Profesionalidad Docente, que sanciona económicamente las inasistencias. Asimismo, se mantiene el concepto de jerarquización directiva con actualización según la pauta salarial.

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La propuesta incluye una cláusula de revisión en septiembre para evaluar el cumplimiento de lo acordado, y una cláusula de igual tratamiento que garantiza que cualquier incremento adicional otorgado a otros sectores del Estado se aplique también a los docentes.

Jubilados y cálculo previsional

Para los docentes jubilados, la movilidad se calcularía según la pauta salarial remunerativa de los activos. Los aumentos no remunerativos trasladados a la compensación FONID implicarían un incremento del 71,03% desde febrero, llevando el haber de $37.722 a $67.722. Además, se elevaría la banda de diferimiento a $1.650.000, lo que —según el Ejecutivo— eliminaría el diferimiento para el 80% de las y los jubilados docentes.

La propuesta establece también que, una vez finalizada la paritaria, se habilitará una mesa laboral para todos los niveles, modalidades y la Unidad Pedagógica Complementaria (UPC). Los gremios docentes deberán ahora analizar el ofrecimiento y decidir si lo aceptan, lo rechazan o continúan negociando, en un contexto donde el inicio del ciclo lectivo y la continuidad de las clases están en juego.