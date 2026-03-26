Córdoba: se registran 17 despidos acordados por día y crecen los conflictos laborales

El mercado laboral cordobés atraviesa un deterioro sostenido: entre el 1° de enero y el 13 de marzo se registraron 17 despidos acordados por día, según datos del Ministerio de Justicia y Trabajo.

En ese período se contabilizaron 1.236 desvinculaciones homologadas, lo que implica un aumento del 20% frente a 2025. Se trata de acuerdos que incluyen despidos sin causa, renuncias y salidas de mutuo acuerdo, validadas por la autoridad laboral.

Más despidos, menos empresas

El fenómeno no es aislado. Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, Córdoba perdió 11.200 empleos privados formales.

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En septiembre de 2025 se registraron 520.600 asalariados, 1.400 menos que el mes anterior. En la comparación interanual, la caída fue leve (-100), pero el retroceso se profundiza al mirar dos años atrás.

En paralelo, también se achica el tejido empresario: entre octubre de 2023 y octubre de 2025 cerraron 3.746 empresas, una baja del 7,7%. Traducido a ritmo diario, implica que en Córdoba cierran cinco empresas por día.

Desvinculaciones en alza

Del total de acuerdos, 878 se registraron en la capital (25,2% más interanual) y 358 en el interior (8,8%). Las actividades más afectadas son comercio, casas particulares y gastronomía.

Desde el ministerio de Trabajo advierten que los datos son parciales, ya que muchas desvinculaciones se formalizan por escribanía y no ingresan al sistema.

Más reclamos laborales

El deterioro también impacta en los conflictos. Entre enero y el 13 de marzo hubo 597 reclamos individuales, el nivel más alto desde 2022. De ese total, 506 avanzaron a audiencia.

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Comercio lidera las denuncias (157), seguido por casas particulares (94) y call centers (41).

Sector por sector: dónde están las luces de alarma

Los conflictos colectivos se concentran en sectores como salud, neumáticos, metalurgia, plástico y mecánica. Muchas empresas recurren a los procedimientos preventivos de crisis (PPC) para evitar despidos.

En enero hubo 3.370 trabajadores suspendidos (37% más interanual) y en febrero 3.927 (+15%).

En marzo, hasta el día 13, se registraron 2.378 suspendidos, una baja que, según el Ministerio, responde a cuestiones administrativas.

“Las variaciones observadas no necesariamente reflejan la salida definitiva de empresas del sistema”, explicaron desde Conciliación y Arbitraje.

Un deterioro más amplio

Los datos oficiales muestran solo una parte del problema: en Córdoba, el 85% del empleo está en pymes y más del 40% es informal.

En ese contexto, los 17 despidos diarios y el cierre de cinco empresas por día sintetizan una tendencia más profunda: la fragilidad creciente del empleo y del entramado productivo provincial.