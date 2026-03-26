Interna expuesta en el PJ: reproches por excluir a De la Sota de un video de la memoria por el 24-M

El inicio de la sesión especial de la Unicameral, presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto, en conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado, dejó un foco inesperado de tensión dentro de la bancada oficialista. La interna del PJ afloró con fuerza en un episodio que generó fricción y malestar, y que el legislador Bernardo Knipscheer no dejó pasar.

Durante el homenaje por los 20 años de la Ley Provincial de la Memoria —sancionada en 2006 bajo la gobernación de José Manuel de la Sota— se proyectó un video institucional que omitió la figura del exmandatario, lo que generó incomodidad en sectores del propio bloque oficialista.

Según pudo reconstruir Perfil Córdoba, la molestia fue particularmente visible en Knipscheer, pareja de Natalia de la Sota, quien no ocultó su malestar tanto en conversaciones informales como con gestos evidentes en el recinto. El clima quedó expuesto cuando el legislador radical Miguel Nicolás marcó la omisión durante su intervención.

En ese contexto, desde el entorno del integrante del bloque oficialista —aunque con autonomía en sus posicionamientos— se subrayó que De la Sota no solo fue el impulsor de la ley homenajeada, sino también el único de los gobernadores democráticos de Córdoba que estuvo detenido durante la última dictadura, un dato que reforzó el tono crítico hacia el contenido del video.

El episodio, aunque acotado al inicio de la sesión especial, expuso una fisura interna en el oficialismo vinculada, en esta ocasión, a la construcción de la memoria política y al reconocimiento de figuras clave en la historia reciente de la provincia. La molestia, coinciden las fuentes, no pasó inadvertida y volvió a poner en discusión los equilibrios dentro del espacio peronista.

Ante la consulta de este medio, Knipscheer no esquivó la respuesta y apuntó con dureza: “Muy baja calidad institucional muestra el video que pasaron al comenzar la sesión donde recuerdan y celebran los 20 años de la ley que se sancionó durante el gobierno de De la Sota y omiten ponerlo en el video, con el agravante de que de los cinco gobernadores de la democracia fue el único que estuvo preso”.

Minutos antes, en su alocución en el recinto, Nicolás había señalado: “Cuando uno observaba el video noté algunas faltas, entre ellas, de hombres que gobernaron esta provincia, como Eduardo Angeloz, Ramón Bautista Mestre, como el mismo José Manuel De la Sota, que no lo vi en el video. Pero sí aparece (Martín) Llaryora”.

A renglón seguido, remarcó: “Usted en su discurso lo rescató a José Manuel De la Sota (al aludir a las expresiones del presidente provisorio Juan Manuel Llamosas), que dijo que estuvo un año preso y no fue puesto en el video. No lo pusieron a Angeloz, a Mestre y a De la Sota, a hombres y mujeres que dieron todo en momentos difíciles que vivía la República. Tengo que decirle al pleno que esta memoria es de todos”.

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Proyectos aprobados

Más allá del cruce político, la Unicameral avanzó con una agenda consensuada que amplió el alcance institucional de la jornada. Durante la primera sesión especial del año, el pleno aprobó un paquete de proyectos acordados entre las distintas representaciones políticas, mediante los cuales la Legislatura conmemoró el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, repudió a la última dictadura militar, homenajeó a las víctimas y reafirmó el compromiso con los principios de Memoria, Verdad y Justicia.

En los días previos al plenario, los legisladores avanzaron en este temario en el marco de la Comisión de Derechos Humanos, en una reunión realizada en el Archivo Provincial de la Memoria, con participación de organizaciones del sector, donde se avalaron las iniciativas que luego fueron tratadas en el recinto.

Entre las principales medidas, se aprobó la ley que instituye el año 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, en homenaje al 50° aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976. La consigna será incorporada en la papelería oficial de los tres poderes del Estado provincial.

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También se sancionó la declaración que reconoce a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la Memoria en el marco del 20° aniversario de su creación, destacando su rol en la preservación de archivos, testimonios y políticas públicas de memoria en la provincia. Tanto sus integrantes como legisladores con mandato cumplido estuvieron presentes en el recinto y recibieron un beneplácito.

Durante la misma sesión, la Unicameral aprobó además proyectos compatibilizados que reconocen el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en Loma del Torito, en el ex centro clandestino de detención La Perla, a partir del cual se logró identificar los restos de 12 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.

Este reciente hallazgo, que permitió recuperar la identidad de las víctimas, generó una fuerte conmoción social. Por ese motivo, los integrantes del equipo estuvieron presentes en el recinto y fueron distinguidos con un beneplácito legislativo.

La agenda consensuada del plenario extraordinario incluyó además la aprobación de dos proyectos compatibilizados que rinden homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. El recinto también fue escenario de la entrega de distintos beneplácitos y reconocimientos a instituciones que sostienen activamente las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en Córdoba, en el marco de la conmemoración del último golpe de Estado.