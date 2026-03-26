Alta Gracia celebra Semana Santa con los 10 años del Festival Peperina

Alta Gracia tendrá una Semana Santa con agenda de proyección internacional. Entre el 1 y el 5 de abril, la ciudad recibirá simultáneamente el Campeonato Mundial de Acrobacia de Precisión IMAC 2026 y la décima edición del consolidado Festival Peperina, el evento gastronómico más grande de la Argentina. Ambos eventos se desarrollarán con entrada libre y gratuita.

La propuesta se completa con la apertura de museos, espacios patrimoniales y circuitos serranos que convierten a la ciudad en uno de los destinos más completos de la provincia para el finde largo.

El cielo de Alta Gracia, escenario mundial

Del 1 al 4 de abril, el Aeroclub de Alta Gracia será sede del Campeonato Mundial de Acrobacia de Precisión IMAC 2026. La competencia reunirá a pilotos de distintos países en una prueba de altísimo nivel técnico y marca un hito histórico: es la primera vez que este certamen se realiza en Latinoamérica.

El evento convierte a la ciudad en epicentro global del aeromodelismo durante esos cuatro días, con vuelos acrobáticos de precisión que podrán seguirse desde el predio del aeroclub.

Festival Peperina: diez años y más de 150 productores

Del 2 al 5 de abril se celebrará una edición especial del Festival Peperina, que este año cumple su décima edición. El encuentro contará con la participación de más de 150 productores de todo el país y una programación que combina gastronomía, música y propuestas para toda la familia.

Entre los cocineros confirmados figuran Dolli Irigoyen, Osvaldo Gross y Lele Cristóbal. La grilla artística incluye a Walas y Zorrito Von Quintiero, entre otros artistas que combinan música y cocina en el escenario del festival.

El evento fue reconocido por la Legislatura de Córdoba por su aporte al desarrollo gastronómico y turístico de la provincia, y en 2025 obtuvo el oro en la categoría "Gastronomía y Experiencia Gastronómica" de los Premios Bitácora Córdoba.

Patrimonio, fe y naturaleza

Semana Santa es también ocasión para recorrer el patrimonio histórico de la ciudad. El Museo de la Estancia Jesuítica, los museos municipales y el recientemente inaugurado Paseo de la Cisterna —primera obra pública de la ciudad, hoy convertida en símbolo patrimonial— forman parte de los circuitos disponibles para visitantes.

El festival gastronómico más grande del país festeja 10 años en Alta Gracia con más de 150 productores y figuras de la cocina argentina

Para quienes buscan un espacio de reflexión espiritual, la Gruta de la Virgen de Lourdes es uno de los templos más visitados de la región durante estas fechas.

La oferta se extiende hacia el entorno natural serrano, con caminatas, circuitos turísticos y espacios verdes que completan una agenda pensada para distintos perfiles de visitante.

Ferias, cultura y actividades al aire libre

Además de los eventos centrales, Alta Gracia desplegará durante el finde largo una programación de ferias, espectáculos y actividades al aire libre. La propuesta apunta a cubrir distintos gustos y franjas etarias, desde familias con niños hasta turistas que buscan combinar cultura y gastronomía con descanso en el entorno serrano.

La ciudad, ubicada a unos 35 kilómetros de la capital provincial, es accesible por la ruta E-55 y cuenta con una amplia oferta de alojamiento para quienes elijan quedarse más de un día.

Una década de Peperina

La décima edición del Festival Peperina cierra un ciclo que posicionó a Alta Gracia en el mapa gastronómico nacional. En diez años, el evento pasó de ser una propuesta local a convertirse en el encuentro gastronómico más grande del país, con reconocimiento legislativo y premios nacionales.

La coincidencia con el Mundial de Aeromodelismo —inédito en la región— agrega una dimensión internacional que la ciudad no había tenido antes en una misma Semana Santa. Con eventos en tierra y en el cielo, Alta Gracia apuesta a consolidarse como destino de referencia no solo en el calendario cordobés, sino también en el turismo nacional e internacional.