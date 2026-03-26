Más del 50% de los cordobeses no hace ejercicio y el hábito varía según ingresos

El 56% de los cordobeses afirmó que no realiza actividad física, mientras que solo un 44% declaró que sí lo hace, según un relevamiento de la consultora Delfos. El dato enciende alertas sobre el estado de salud de la población y expone, además, una fuerte desigualdad según el nivel socioeconómico.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, demencia y ciertos tipos de cáncer, como el de mama y colon. En este contexto, los números registrados en Córdoba plantean un escenario con posibles impactos a futuro en el sistema sanitario.

Eutanasia en Argentina: por qué los proyectos de ley siguen sin tratarse mientras los pacientes esperan la muerte

Según explicó José Ghangi, de la consultora Delfos, la práctica de actividad física presenta una brecha marcada entre sectores sociales. Mientras que el 73% de las personas de nivel socioeconómico alto realiza ejercicio, en los sectores bajos ese número cae al 31%. “Ahí se vio muy fuerte la diferencia”, señaló.

El informe también ubica al nivel medio en una situación intermedia, con un 40% de personas activas. Para Ghangi, esta desigualdad no se explica solo por el acceso económico, sino también por la disponibilidad de tiempo. “No es solo el acceso, también el tiempo, en un contexto donde hay sobreocupación o subocupación muy marcada”, explicó.

A nivel general, la actividad física alcanza al 50% de los hombres y al 40% de las mujeres, y disminuye con la edad: pasa del 49% entre los jóvenes de 18 a 29 años al 31% en mayores de 65.

Cómo se ejercitan

En cuanto a las disciplinas, el gimnasio lidera con el 29%, seguido por la caminata (20%) y el fútbol (17%). Sin embargo, también aquí se observan diferencias: en los sectores de mayores ingresos predomina el gimnasio, mientras que en los niveles más bajos el fútbol es la actividad más frecuente.

Mondino elevó a juicio a Claudio Vignetta por el escándalo de la compra de uniformes para la Guardia Urbana

Por género, entre las mujeres también se impone el gimnasio con el 30%, seguido por la caminata y la bicicleta, mientras que el fútbol aparece relegado a un lugar secundario. Esta diferencia marca hábitos distintos en función del acceso, las preferencias y las condiciones sociales.

Los datos reflejan que el sedentarismo no solo es un problema de hábitos individuales, sino también una consecuencia de condiciones sociales que limitan el acceso a una vida activa, con implicancias directas en la salud pública.