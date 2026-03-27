Adorni es Milei

“Las emociones son históricas y en absoluto universales ni intemporales”, sostenía Bertolt Brecht. Como ya titulamos esta columna el 14 de marzo –pasaron 15 días y el affaire del jefe de Gabinete no se detiene–, “Adorni es un síntoma”, porque el caso que lo tiene a él como significante lo trasciende, y hechos similares un año atrás no hubieran producido las mismas emociones: progresivamente disgusto, enojo e indignación. Aún no se llegó a asco e ira, siempre hablando de la mayoría de la población que integra también a votantes de Javier Milei.

Ya hace 15 días le asignábamos a la conjunción del insuficiente derrame de las actividades que mejoraron (campo, minería, energía y finanzas) en la mayoría de la población, con –y principalmente– el deterioro en la enorme mayoría de actividades que empeoraron. Simplificadamente, la frase de Clinton en su campaña presidencial de 1992: “It’s the economy, stupid”.

Quince después y la persistencia creciente del affaire Adorni, una especie de síndrome gubernamental, se puede conjeturar no solo con la falta de recompensa esperada de los ajustados tras dos años de espera infructuosa agregando, también, la estética: el tono agresivo y beligerante que hermana al Presidente con su jefe de Gabinete. La soberbia agrava el disgusto; si alguien que atraviesa dificultades, en lugar de exhibir humildad, expresa prepotencia, atenuará la indulgencia con sus errores y la comprensión por sus dificultades.

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Y este es el mayor talón de Aquiles del Gobierno, porque la arrogancia ha sido colocada como virtud y característica imprescindible para llevar adelante los cambios que durante la presidencia de Mauricio Macri no se pudieron concretar, desde la perspectiva libertaria, a causa de sus buenas formas. En palabra de Milei, “se los llevaron puesto” por ser educados.

Si son las formas de Adorni lo que agrava la percepción de sus errores y eventuales delitos, el problema no es de Adorni, sino de Milei. Y como si fuera una especie de huevo de la serpiente colocado un año atrás cuando se eligió al entonces vocero como candidato para disputar las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el Presidente en el escenario de campaña dijo textualmente: “Adorni es Milei”. Aquello que fue útil para trasladar los votos del Presidente a su candidato, y que reflejaba la realidad en el sentido de que el rasgo más distintivo del Presidente era el carácter combativo compartido con su entonces vocero, hizo que quien votara a Adorni votara a Milei, pero hoy hace que esa transferencia sea inversa.

Llama la atención que sean los periodistas más oficialistas quienes hayan insistido con criticar con mayor rigor las faltas de Adorni, cuando fueron comprensivos con el caso $Libra y discapacitados, o que los principales diarios nacionales en agosto pasado tardaran en publicar las denuncias sobre las relaciones nada menos que del primer candidato a diputado de las elecciones por producirse en esos meses, Luis Espert, con Fred Machado, el enjuiciado en Estados Unidos por relaciones con el narcotráfico, y que ahora Adorni ocupe sus tapas todos los días estas dos semanas. Algo cambió en estos seis meses en el humor de buena parte del periodismo profesional con Milei.

En el periodismo audiovisual que monitorea con el rating minuto a minuto la aprobación o el rechazo en la audiencia del tema y su tratamiento, podría encontrarse parte de la respuesta a ese cambio progresivo de actitud de los periodistas más cercanos al Gobierno. Lo que primero pudo haber sido una búsqueda de irse despegando de a poco para no quedar estigmatizados en el pos-Milei viendo que las encuestas mostraban una creciente desaprobación del Gobierno, luego pudo haberse acelerado al ver que esa posición contraria al discurso oficial no tenía consecuencias negativas en el rating. Así como Adorni era un síntoma hace dos semanas, el cambio en los medios de comunicación resulta un síntoma ampliado del humor social.

Vale preguntarse cómo una posición más crítica de varios medios retroalimentará en el futuro la desaprobación del Gobierno del 60% que hoy ya registraron en promedio las encuestas. Cuánto es consecuencia de ese malestar el endurecimiento de las posiciones de periodistas y medios más contemplativos y cuánto causa para eventuales mayores caídas de la imagen de Javier Milei en la opinión pública.

La tapa de hoy de PERFIL registra los distintos indicadores que reflejan objetivamente el peor momento del Gobierno en su relación con la sociedad; al mismo tiempo, el intento de utilizar el fallo de la Cámara de Apelaciones norteamericana favorable a YPF arrogándose como propios méritos de tres gobiernos constitucionales –el actual, el de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri– en la defensa argentina bajo los mismos argumentos ante el tribunal; básicamente, que el estatuto de una empresa privada no es aplicable en una expropiación y, por tanto, no estaba obligada a ofrecer comprarle sus acciones al 49% restante; mucho menos, a los precios superiores que se pretendía.

Conocido el fallo, al decir Milei: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof”, volvió a exhibir el ethos inmanente de su gobierno que trasciende a sus ideas, algunas de las cuales son compartidas por un amplio arco que va del centroderecha al centro, cuyo rasgo identitario más característico es el estilo insultante, denigratorio y humillante de aquellos que disienten con él, estilo cuyo mejor otro cultor en el Gobierno es precisamente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, célebre tuitero combativo reclutado para vocero, precisamente por ese rasgo dominante de su personalidad, con la misión de “domar periodistas”, quienes desde su visión del mundo son mensajeros de críticas.

Gran noticia para Argentina el fallo en la Cámara de Apelaciones norteamericana, motivo de festejo para todos los sectores políticos del país en una continuidad de políticas de Estado que atravesaron períodos presidenciales de tres partidos, los mismos que en forma de tercios se dividieron el apoyo de los votantes en la primera vuelta de 2023.

Tanto en las buenas como en las malas, Milei y Adorni no pueden con su genio.