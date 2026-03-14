Milei pisó Argentina y en pocas horas partió de nuevo a España

El presidente Javier Milei arribó a España a las 13.30 de este viernes y se dedicó a descansar durante toda la jornada de cara a su desafío de corto plazo: participar en el Madrid Economic Forum 2026, donde disertará junto a referentes de la derecha política y económica de España y centrará su discurso en la “batalla cultural” que protagoniza en la Argentina.

Milei partió el jueves último rumbo a Madrid en el avión oficial AR01, tras haber realizado una breve escala en Buenos Aires luego de su gira por Estados Unidos y Chile en donde participó de la asunción del flamante presidente José Antonio Kast.

El dato más llamativo es que en el evento en el que participará Milei habrá referentes relacionados con el mundo de las cripto monedas. Justo, en momentos en los que los recientes peritajes de la causa $Libra aseveran que el Presidente mantuvo contacto a través de mensajes con el empresario Mauricio Novelli.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las interacciones del jefe de Estado con Novelli fueron al menos cinco. Otro detalle sobresaliente es que la Secretaria General, Karina Milei, también cruzó mensajes con Novelli.

La agenda oficial del mandatario comenzará el sábado a las 6 (hora argentina) con un encuentro con el diputado español Santiago Abascal, líder del partido Vox. Luego, mantendrá reuniones con economistas vinculados al liberalismo español, entre ellos el académico Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes de la escuela austríaca de economía a quien Milei profesa admiración.

La exposición del Presidente en el evento está prevista para las 16.15. Allí se espera que el mandatario vuelva a exponer su visión sobre reformas económicas, liberalización de mercados y el rumbo de la economía argentina. La “batalla cultural” será otro de los ejes de su exposición en la que el mandatario argentino continúa posicionándose como un referente de la derecha global.

En el evento que se desarrollará en la capital española, el mandatario argentino será el principal orador. Se abordarán temáticas tales como “constitución libertaria”, “familia”, “desregulación”, “violencia liberal de género” o “la censura: la último arma del Estado depredador”.

El evento está organizado por las productoras Abast y Racks Labs y se desarrollará en el Palacio Vistalegre, el cual se encuentra cercano al Estadio Santiago Bernabéu. Ambas firmas están radicadas en Andorra, y pertenecen al ecosistema libertario español.

Tras finalizar su participación en el evento, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires tras días agitados que implicaron la participación del Presidente en un cónclave con Donald Trump, en el Escudo de las Américas, el paso por Nueva York en donde disertó en una universidad, visitó la tumba del Rebe de Lubavitch e inauguró el “Argentina Week” para luego visitar Chile.

El paso de Milei por España no es el primero. Tampoco es la primera vez que al pisar sueño español, el mandatario argentino no se reúna con Pedro Sánchez, el primer ministro socialista que conduce políticamente al país ibérico.

Milei y Sánchez se dispensan antipatías mutuas. En efecto, se trata del quinto viaje que Milei realizará a España. A su vez, no está descartado que el jefe de Estado argentino se reúna con otros referentes del conservadurismo español, como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con quien Milei tiene un excelente vínculo.

Recientemente, Sánchez tomó distancia del pedido de Donald Trump para el envío de tropas a medio oriente, lo que marca una distancia de posiciones políticas entre el argentino y el español. Si bien Argentina no tiene previsto el envío de tropa, el respaldo a Trump es absoluto.

El arribo a la Argentina está previsto para el domingo a las 9.30, lo que marcará el cierre de su breve escala en España luego de su gira por Estados Unidos.