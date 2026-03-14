La mitad de la población cree que Milei es responsable de la situación económica

Una encuesta online de la consultora Pulso Research, en la que participaron 1800 personas mayores de 16 años -con un error probabilístico de +/- 3.5%- arrojó resultados preocupantes para la gestión del presidente Javier Milei. Una gran mayoría evalúa negativamente su gobierno y lo responsabiliza de la situación de crisis económica que atraviesa el país.

La gestión del gobierno de Javier Milei obtuvo un 54.8% de opinión negativa, dentro de lo cual el 40.2% la calificó de “muy mala”. Para el informe, se trata del nivel negativo más alto registrado en la serie. Alejada de ese porcentaje queda la imagen positiva, que recolecta un 37.2%, lo cual no es un porcentaje menor pero que igualmente evidencia el descontento. Según la encuesta, con este dato “la gestión de Milei alcanza su piso histórico de aprobación” (sobre este tema se explaya también Hugo Haime en la página 20).

A este escenario se suma que la mitad de la población ya responsabiliza a Milei por la situación económica. Por primera vez, quienes atribuyen el escenario negativo a las decisiones actuales del Gobierno (46,9%) superan a quienes señalan como principal responsable a la gestión anterior (41,6%), lo que marca un quiebre en la tendencia que había sostenido al oficialismo durante 2024 y 2025.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde septiembre 2025, el presidente perdió alrededor de 7 puntos porcentuales de apoyo. Este dato sorprende, teniendo en cuenta que, en octubre de ese año, el libertario logró una amplia victoria en las elecciones legislativas. En comunicación con PERFIL, Juan Adaro, director de Pulso Research, calificó la imagen de Milei como “históricamente elástica”. Según explicó, los datos de cada mes respecto de su perfil público deben leerse en un contexto.

“Esta baja tiene una explicación multicausal”, dice Adaro. Y señala que la reforma laboral fue un triunfo legislativo que no se logró traducir en términos comunicacionales. “En lugar de instalarla como una medida pro empleo y pro crecimiento, la narrativa quedó capturada por la lectura opositora”, argumentó. Según los datos, el 44,6% se manifestó en desacuerdo con el proyecto votado por el Congreso, mientras que el 35,1% expresó su apoyo. Y el 53,6% considera que favorecerá principalmente a los empleadores, mientras que el 66,2% cree que los más afectados serán los empleados. Solo el 5,7% sostiene que los empleadores podrían resultar perjudicados. También predominan expectativas económicas negativas asociadas a la medida: el 56,5% cree que la reforma derivará en menos empleo, frente a un 26,8% que espera una mayor generación de puestos de trabajo. En la misma línea, el 56% estima que podría provocar recesión económica, mientras que el 26,9% anticipa crecimiento.

Otra explicación del descontento es, según Adaro, que “la recuperación macroeconómica todavía no se traduce en mejoras concretas en el bolsillo”, lo cual empieza a mostrar desilusión en aquellos que votaron al presidente esperando un cambio. La famosa “luna de miel post electoral”, dice, tuvo una vida corta. Pero eso no significa que una recuperación no sea posible si “el gobierno logra mejores resultados en lo micro y reconquista la narrativa”.

Los encuestados fueron consultados, también, respecto del rumbo del gobierno. Un 33% lo valoró como “correcto”, mientras que un 52.7% expresó que el cambio va por el camino incorrecto. Adaro señaló este dato que debería ser considerado por el libertario como una advertencia que “haría bien en no ignorar”.

Esto se explica debido a la incapacidad de capitalización de la oposición de la mala imagen del presidente. La oposición carece de liderazgo reconocible. El 48,5% de los encuestados no identifica ningún líder opositor claro: el 26,8% “no sabe” y el 21,7% directamente dice “nadie”. Entre los que sí mencionan a alguien, Kicillof lidera con 16,4%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con 14,6%.

De todos modos, los referentes de la oposición también recolectan más rechazo que apoyo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires marca un 46.5% de imagen negativa, contra un 41.3% de aprobación. Por su lado, la expresidenta muestra un 53.2% de desaprobación, contra un distante 42.9% de positiva. “Pero esa ventaja [de Milei] es pasiva y tiene fecha de vencimiento: a medida que se acerque 2027 y la oposición empiece a ordenarse, el margen de tolerancia se va a estrechar”, aseguró el director de la consultora.

A esto se suma el descontento con la asertividad de las políticas de ajuste. Casi la mitad de los encuestados (47.2%), cree que el gobierno “no está ajustando donde corresponde” y el 30.5% considera que “está ajustando algunas cosas que corresponden y otras que no”. Además, un 29.6% considera que los más afectados por las políticas de recorte son los trabajadores. “Lo que los datos de marzo indican es que la ‘indulgencia ciudadana’ —ese crédito extra que se le dio al gobierno por lo disruptivo del cambio propuesto— parece estar llegando a su límite”, comentó Adaro. Y cerró: “La gente quiere ver resultados no solo en los grandes números sino en la vida cotidiana. Si esa ecuación no mejora, lo que hoy es una señal de alerta puede convertirse en un problema real de cara a la campaña”.