"Mafia mediática": el recurso desgastado de Javier Milei para no hablar del caso $Libra

Una vez que aterrizó en la Argentina tras participar del Madrid Economic Forum, en España, Javier Milei agarró el celular y entró en modo verborragia. El presidente pasó buena parte del día reposteando repercusiones de su discurso, mensajes sobre el conflicto en Irán, críticas al “socialismo” y tuits de su militancia. Sobre las últimas revelaciones del caso $Libra no dijo una sola palabra. Apenas dejó entrever cómo piensa plantarse frente al tema, en el que está directamente involucrado: volvió a apelar al recurso que repite hasta el cansancio y habló de “mafia mediática”.

Diputados que investigaron $LIBRA convocan a una conferencia tras nuevas revelaciones de la causa

Hace dos días comenzó a filtrarse la pericia al celular de Mauricio Novelli, el trader detrás de la presunta estafa cripto. Desde entonces se conocieron detalles sobre comunicaciones con el presidente y su hermana, Karina Milei, y también con otras figuras de peso en el universo libertario, como Santiago Caputo y Demian Reidel. Todas sucedieron antes, durante y después del lanzamiento de la memecoin. Se encontró una anotación que habla de un supuesto acuerdo por US$5 millones, con etapas en las que Milei habría tenido participación directa y también se revelaron conversaciones en las que el joven se jacta de manejar el celular del presidente.

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A pesar del impacto de la información, Milei se enfocó en cuestionar a la prensa y en la idea de “operación”.

“Campaña sucia”: los libertarios alinean el discurso sobre el escándalo $Libra

Milei no se expresó de forma directa, sino que replicó un extenso mensaje de la diputada Juliana Santillán. “Lo que estamos viendo estos últimos días no es periodismo, es una ofensiva coordinada. El Grupo Clarín ha pasado de la distancia crítica a una campaña sucia a cielo abierto, y los motivos son tan básicos como históricos: pauta y poder”, escribió la libertaria.

Santillán aseguró que desde el multimedio se instaló “una narrativa de crisis total” y que buscan “generar inestabilidad financiera”. Describió un mecanismo de “descontextualización serial” con la utilización de frases o datos aislados y “voceros en off”. Según sostuvo, el trasfondo es ‘la guerra por el control del mercado digital’”. En teoría, todo podría ser explicado por la negativa del Gobierno de ceder.

No es la primera vez que La Libertad Avanza apunta contra el Grupo Clarín, con quien Milei tiene un vínculo ambivalente. Sin embargo, el multimedio está lejos de ser el único que viene cubriendo el escándalo $Libra. Más todavía, las últimas informaciones ni siquiera fueron reconstruidas por la prensa, sino que se desprenden del peritaje que hicieron los expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) al dispositivo de Novelli.

¿Quién doma a quién?

La única referencia más o menos directa a $Libra fue el retuit de un retuit. Milei replicó el mensaje con el que el tuitero libertario Fran Casaretto celebró un tuit de la ministra Sandra Pettovello. Un laberinto de posteos para intentar dilucidar qué piensa el presidente de la Argentina sobre la presunta estafa cripto que dio la vuelta al mundo y que lo tiene a él como máximo protagonista.

Al mediodía, Pettovello cruzó mensajes en X con Maximiliano Ferraro. El diputado radical mostró las conversaciones que Novelli tuvo con la ministra para intentar coordinar una reunión en 2024. Al parecer luego hablaron por teléfono y ella se enojó por cómo el dirigente comunicó la información.

Ferraro le agradeció la comunicación, pero dijo que no estaba a su alcance determinar si el dato era falso o verdadero. “Si podés porque te lo dije yo, no recibí a esa persona. En todo caso si vos me pedís que desmienta o ratifique y yo te llamo para desmentir tenés que publicar el contenido de esa conversación mi enfática negativa de haber recibido a esa persona. Eso define ‘nobleza obliga’”, le escribió Pettovello.

Casaretto reposteó el mensaje y escribió: “Cómo doma la ministra!!”. El presidente replicó al tuitero. Fin de las declaraciones. En esta trama todavía no se entiende quién doma a quién.

Los “picantes” en silencio

La Oficina de Respuesta Oficial, la cuenta de X que se lanzó con el supuesto objetivo de desarticular las mentiras de la prensa, no dijo nada de $Libra. A pesar de que el tema está en la portada de los principales medios, la banda digital de los “picantes” de Casa Rosada hizo mutis por el foro.

Caso $LIBRA: un peritaje detectó llamadas entre Milei, Karina y Santiago Caputo con Mauricio Novelli

El último post de la cuenta es del mediodía. No es una respuesta a nadie, sino la réplica de una gacetilla que explica los cambios en la normativa para comercializar Organismos Genéticamente Modificados (OGM). El tuit anterior es del 14 de marzo sobre una declaración de Miguel Ángel Pichetto. ¿No tendrán nada para decir del tema del momento? PERFIL se comunicó con Casa Rosada y no obtuvo respuesta.

En la cuenta Oficina del Presidente, otro de los espacios desde donde el gobierno suele comunicar, tampoco hay movimientos. Sus administradores decidieron publicar esta mañana un video con el discurso completo de Milei en España. Sobre $Libra, nada.

En el universo digital libertario comienzan a hacerse eco del tuit de Santillán y repiten lo mismo de siempre: “ensobrados”, “mafias”, “operación”. Habrá que esperar para ver si algún periodista amigo entrevista al presidente y le traslada las preguntas que surgeen del peritaje al celular de Novelli (y habrá que cruzar los dedos para que Santiago Caputo no interrumpa el reportaje).

GL / EM

