El Gobierno registró superávit financiero y primario en febrero

El Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero por $144.421 millones, producto de un resultado primario de $1.410.640 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.266.218 millones.

Así, el SPN acumuló en los primeros dos meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,4% del PIB), "reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno", señalaron desde el Ministerio de Economía.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que "el gasto primario total se redujo 8,8% interanual en términos reales, en tanto los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas a la Asignación Universal por Hijo crecieron 1,8% y 11,3%, respectivamente".

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Y añadió: "Las leyes de Presunción de Inocencia Fiscal y de Reforma Laboral contribuirán a la formalización de la economía, lo que junto con el crecimiento económico y el control estricto del gasto público permitirá continuar reduciendo impuestos. Vale recordar que entre 2024 y 2025 la reducción de impuestos acumulada ascendió a 2,5% del PIB".

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $11.793.012 millones, lo cual representa un incremento de 21,2% interaual (i.a.). Los recursos tributarios aumentaron +19,7% i.a. "explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (+27,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+26,0% i.a.), y los Débitos y Créditos (+22,7% i.a.)".

El IVA neto de reintegros creció 15,7% i.a. y los Derechos de exportación cayeron 20,4% i.a. "Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025", aclaró la cartera que conduce Luis Caputo.

Gastos

Por otra parte, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $10.382.372 millones (+21,3% i.a.). Las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $7.187.186 millones (+23,2% i.a.), mientras que las remuneraciones alcanzaron los $1.481.390 millones (+22,5% i.a.).

Las transferencias corrientes sumaron $3.020.545 millones (7,7% i.a.), donde las correspondientes al sector privado crecieron $217.703 millones (9,7% i.a.) y las corrientes al sector público alcanzaron los $546.649 millones (+4,2% i.a.).

Por último, los subsidios económicos se ubicaron en $554.487 millones (+30,2% i.a.), donde los energéticos subieron 123,5% i.a., mientras que los destinados al transporte cayeron en 22,0% i.a.

LM / EM