La tapa del Diario PERFIL del sábado 14 de marzo de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.120 del Diario PERFIL, de este sábado 14 de marzo de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Adorni contra las cuerdas: crisis en curso y más sospechas que agravan el escándalo. El ministro coordinador intentó cerrar la polémica con una tenue autocrítica, pero su viaje a Nueva York terminó opacando la gira presidencial. El caso empeoró con la revelación de un vuelo privado a Punta del Este y abrió interrogantes sobre su patrimonio y su situación económica antes de llegar al poder.

Caputo contradijo a Milei por la baja de la inflación: Si no es agosto, será octubre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cripto Viaje. El Presidente participa del foro libertario de Madrid.

Oculto y desafiante. EE.UU. busca cazar al nuevo líder iraní, Mojtaba Jamenei, por quien ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. El Pentágono dice que se mantiene herido y desfigurado, mientras el régimen exalta su figura en las calles.

Uno de cada cinco trabajadores se saltea una comida al día.

Sergio Uñac y un pronóstico inquietante: ¿Anticipan elecciones para mayo de 2027?

Tucumán bajo el agua... y rezando. Hay 15 mil evacuados por las tormentas.

Impuesto de sellos. La Ciudad de Buenos Aires eliminó este tributo para los financiamientos de las tarjetas de crédito, que era del 1,2%.

Galileo. Hallan en la Biblioteca Central de Florencia un libro anotado por el científico que confirma su conocimiento del geocentrismo.

Histórico giro en Cuba: el presidente confirmó que negocia con Trump.

Streaming argentino. Blender abrió 2026 con un Tomás Rebord recargado, con polémicas con Vorterix y gran audiencia.

Las villas porteñas concentran el 5,3 % de toda la población.

Sin entrenador. Se jugaron solamente diez fechas del Torneo Apertura y ya seis equipos se quedaron sin director técnico.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Helman, Calvo, Link, Kohan, Giampaolo, Guebel, Hopenhayn, Haime, López, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.



HB