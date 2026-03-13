Carlos Bianco desató un tsunami en el sur: dijo que “la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui”

Una frase del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, generó un fuerte cruce político dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Pieza clave en el armado político del gobernador Axel Kicillof, Bianco afirmó que “la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui”, lo que provocó críticas inmediatas desde el municipio que gobierna Mayra Mendoza.

Esa frase fue en una charla de Bianco con vecinos en Berazategui, en la que elogiaba el crecimiento del distrito y la gestión del histórico dirigente local Juan José Mussi. Fue entonces cuando sostuvo que muchos vecinos de Quilmes "comparan la gestión" de ambos municipios y ahí es donde concluyen que "Berazategui tuvo más desarrollo y obras en los últimos años".

“Hoy la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui. Todos dicen: ‘acá no hay obra como en Berazategui’”, expresó el funcionario durante el encuentro con vecinos, una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó malestar en el municipio vecino.

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El comentario generó alto impacto en Quilmes y desató una rápida reacción en el entorno del gobierno municipal. Aunque Mayra Mendoza evitó responder directamente, varios funcionarios de su gabinete salieron a cuestionar las declaraciones del ministro provincial.

Funcionarios de Mayra Mendoza salieron a contestarle a Bianco por sus declaraciones sobre Quilmes y Berazategui.

Una de las primeras en pronunciarse fue la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Quilmes, Cecilia Soler, quien le reclamó a Bianco que se concentre en reactivar obras provinciales que, según aseguró, permanecen paralizadas en la ciudad. Entre los proyectos mencionados figuran trabajos hidráulicos, obras viales y programas de viviendas que dependen de financiamiento provincial.

A las críticas también se sumó la secretaria de Niñez y Desarrollo Social del municipio, Florencia Di Tullio, quien planteó que Quilmes enfrenta dificultades para ampliar inversiones en infraestructura y programas sociales y pidió mayor acompañamiento de la provincia para avanzar con esas iniciativas.

El cruce continuó con otros funcionarios del gobierno local, que cuestionaron al ministro por opinar sobre la realidad del distrito y lo instaron a priorizar la gestión de recursos y obras públicas pendientes.

Incluso desde el ámbito deportivo hubo repercusiones. El Quilmes Atlético Club publicó en sus redes sociales un mensaje que reivindicó la identidad local con una frase breve pero contundente: “Nada mejor que vivir en Quilmes. Nada mejor que ser de Quilmes”.

El episodio expuso una nueva tensión dentro del peronismo bonaerense, donde conviven distintos sectores y liderazgos territoriales. En particular, volvió a quedar en evidencia la relación tirante entre el sector alineado con Kicillof y dirigentes vinculados a La Cámpora, espacio político al que pertenece Mayra Mendoza.

No es la primera vez que ambos sectores protagonizan diferencias públicas. En los últimos días, la intendenta de Quilmes había cuestionado al gobernador Kicillof por no haber mencionado la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una entrevista radial, lo que volvió a exponer tensiones dentro del oficialismo.

Por ahora, desde la gobernación bonaerense evitaron profundizar la polémica. El propio Bianco, en declaraciones posteriores, intentó bajar el tono y aclaró que su comentario apuntaba únicamente a destacar el crecimiento de Berazategui en los últimos años.

Sin embargo, la frase dejó expuesta una interna política que sigue latente en el oficialismo bonaerense, y que podría impactar en la dinámica del peronismo de la provincia de Buenos Aires de cara a los próximos desafíos electorales.

BR