La abogada de Lázaro Báez desmintió a Patricia Bullrich: “Está encubriendo un hecho de extrema gravedad”

La abogada de Lázaro Báez, Yanina Nicoletti, desmintió a Patricia Bullrich y dijo que nunca fue notificada sobre el traslado de su cliente desde Río Gallegos a Ezeiza. La profesional subrayó que durante 22 horas la defensa no tuvo información sobre el paradero del empresario condenado y aseguró que "si la ministra no se rectifica está encubriendo un hecho de extrema gravedad”.

El domingo 10 por la mañana, Báez ingresó al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Fue trasladado por tierra hasta Trelew desde la Unidad Penitenciaria N°15 de Río Gallegos y luego voló hasta Buenos Aires. Durante las horas del traslado, la defensa dejó trascender que no tuvo novedades de su paradero y, por algunas horas, se habló de una “desaparición técnica”.

En LN+, Bullrich aseguró que estas acusaciones eran falsas y que en todo momento los abogados del detenido estuvieron al tanto del operativo. “Fue trasladado en regla de un penal a otro. Y ante las denuncias, esperamos -antes de desmentir- para demostrar que siempre están generando mentiras”, aseguró la ministra.

En diálogo con PERFIL, Nicoletti desmintió a Bullrich. “Lo fui a ver ayer. Me enteré que estaba en Buenos Aires porque se comunicó conmigo por teléfono cuando le permitieron hacer un llamado. No recibí ninguna notificación del traslado. En el Servicio Penitenciario de Ezeiza, además, me dijeron que ellos tampoco sabían que Báez iba a llegar y que no es habitual que un domingo Día de la Madre llegue un detenido de estas características”, dijo la abogada.

Nicoletti, que cobró relevancia mediática a principios de año por haber sido la primera en asesorar a Hayden Davis en el escándalo de Libra, manifestó que Báez está “muy mal”. Según le contó el empresario, condenado por corrupción en “Ruta del dinero K” y “Vialidad”, en la Unidad N°15 de Río Gallegos “lo amenazaron porque había denunciado las condiciones de detención”.

“Lo agarraron del brazo para llevárselo. Él pidió llamar a su familia, pero no lo dejaron. Así que anotó el número de su esposa en un papel y se lo dio a otro detenido, que fue quien le avisó a la mujer que lo estaban sacando de la unidad como a un perro”, reconstruyó la abogada.

Ese día, Báez se había reunido con dos miembros del estudio de Nicoletti. “Apenas se habían retirado cuando pasó esto. Recibieron un llamado y regresaron al penal, pero el jefe del Servicio Penitenciario les dijo que el detenido ya no estaba y que no podían brindar información”, agregó.

Nicoletti conoce a Báez desde hace mucho tiempo y, según contó, fue su asesora durante 4 años. Asumió al frente de su defensa hace tres meses y se enfocó en que el empresario pueda atender su deteriorado estado de salud. En la pandemia, tuvo la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria por tener una patología cardíaca grave, diabetes y epoc. Luego regresó a la cárcel. “En junio su cuadro se agravó porque se encontró sangre en su materia fecal. Los médicos piensan en un posible cáncer de colon, pero para saberlo se debe hacer una endoscopía alta y baja”, contó.

La salud de Lázaro Báez y las condiciones de detención

La abogada aseguró que las últimas noticias sobre Báez se informaron con errores: según su explicación, la defensa nunca requirió la prisión domiciliaria “per sé”, sino que requirieron que el empresario pueda estar afuera hasta que logre hacerse la endoscopía.

El juez Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal N° 4, es quien tiene a cargo la ejecución de la condena de Báez. De acuerdo a Nicoletti, el magistrado remitió la solicitud de los estudios médicos al Servicio Penitenciario, que trasladó a Báez al Hospital de Río Gallegos, donde informaron que no tienen el instrumental necesario para realizar este estudio que debe hacerse sí o sí fuera del penal ya que requiere anestesia. La defensa llegó a presentar este reclamo en Casación.

Después de varias idas y vueltas, la defensa presentó un hábeas corpus y el juez Costabel giró el asunto a su par de Río Gallegos, Claudio Vázquez, quien convocó a una audiencia entre todas las partes.

“En esa audiencia, el juez dijo que Báez se debía hacer todos los estudios médicos con turno, lo cual desvirtúa el hábeas corpus porque necesitamos esto con urgencia. Además, planteó el traslado a Ezeiza. Nuestra propuesta fue que lo llevaran a El Calafate, donde ya se ha atendido. Nos contestó que era imposible porque el Servicio Penitenciario no tenía los medios y rechazó la posibilidad de que lo costeara por su cuenta. Dijo que era algo que jamás había escuchado en su vida, pero lamentablemente no conoce la causa porque cuando murió la madre de Lázaro Báez y viajó desde Buenos Aires al sur, tuvo que pagar su aéreo y el de todos los penitenciarios que lo acompañaron”, se quejó Nicoletti.

Costabel recibió la resolución del hábeas corpus, pero respondió que primero debía quedar firme. “Esa fue la última notificación que recibimos y fue el 17. Todo esto pasó el 18. Hicimos una presentación alertando la gravedad de esta situación y pedí que se nos explicara cómo fue el traslado. Recién hoy, lunes 20, tuvimos una respuesta. En el acta se ratifica lo que sosteníamos: no hubo caminos oficiales. En el escrito se describe que todo se resolvió por teléfono entre el secretario de Río Gallegos y el secretario de Costabel sin intervención del juez”, subrayó la abogada.

Nicoletti insistió en que Báez atraviesa un delicado estado de salud y que todavía es una incertidumbre cómo serán los pasos a seguir de la Justicia para que el empresario pueda realizarse la endoscopía. Sostiene que el traslado a Ezeiza, en lugar de a El Calafate, no tiene sentido. "Podrían haberlo llevado a un lugar cerca, pero decidieron que fuera a 3 mil kilómetros sin ningún justificativo. Lo subieron 15 horas a un auto y otro tanto en avión. La decisión la tomaron los mismos que dijeron que no estaban agravadas las condiciones de detención en Río Gallegos, ¿por qué lo sacaron?", se preguntó la abogada.