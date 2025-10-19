La defensa de Lázaro Báez denuncia dudas sobre su paradero e integridad

La defensa de Lázaro Báez encabezada por la abogada Yanina Nicoletti realizaron ayer una denuncia de “gravedad institucional” ante la preocupación creciente por la falta de precisiones sobre el paradero del empresario santacruceño quien fue trasladado del penal en el que se encontraba detenido, mientras atraviesa un delicado estado de salud.

Según pudo reconstruir PERFIL, un interno dio aviso a la familia de Báez sobre el traslado. De esa manera se notificó la defensa. El equipo de abogados de la defensa de Báez se presentó ante la alcaldía, pero no hubo precisiones sobre paradero del empresario, quien atraviesa un delicado estado de salud.

En ese marco, la defensa de Baez presentó la denuncia en la que se hace mención al “Alcaide Mayor Mariano Eduardo Torrens”, quien “informó que el nombrado (Báez) ya no se encontraba alojado en dicha unidad, sin brindar información alguna respecto de su actual paradero”.

El juez Claudio Vázquez de Río Gallegos, había ordenado el traslado de Báez al penal de Ezeiza luego de haber rechazado el hábeas corpus, pero el juez de ejecución en Buenos Aires, Néstor Costabal detuvo el traslado por no encontrarse firma la medida.

La falta de información por parte del servicio penitenciario y de la justicia generó zozobra y alarma entre los familiares, quienes insisten que el delicado estado de salud de Báez requiere inmediata atención.

En la defensa de Báez había malestar a su vez con el Servicio Penitenciario dado que Torrens fue nombrado recientemente y depende de la candidata a senadora Patricia Bullrich.

“En consecuencia, y habiendo transcurrido ya varias horas sin conocerse el paradero del Sr. Lázaro Antonio Báez, resulta inevitable que S.S. tome inmediata intervención, por lo que se ha de solicitar la habilitación de días y horas inhábiles a fin de que de manera urgente tanto el Juzgado Federal de Río Gallegos como la Unidad N.º 15 del Servicio Penitenciario Federal informen al respecto”, sostiene la denuncia presentada por Nicoletti ante el Costabel. La defensa de Báez sostuvo que lo acompañó al Hospital Regional de Río Gallegos, donde lo atendió un cardiólogo. Tiene 69 años, padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes y problemas gastrointestinales. Tuvo presión alta y sufrió un derrame en un ojo que lo obligó a asistir al oftalmólogo. Fue condenado a 15 años de prisión por las causas de la “ruta del dinero K” y “Vialidad”. En septiembre la Cámara Federal rechazó un pedido de prisión domiciliaria.