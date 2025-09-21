100 días de CFK presa: Desde el balcón con la militancia y en las redes contra Milei

A 100 días de su detención, Cristina Kirchner volvió al centro de la escena desde su balcón sin abandonar la pelea con Milei por el rumbo económico. Bajo la consigna “#CristinaLibre, 100 días de injusticia” y con banderas, bombos y pancartas se exigió la libertad de la expresidenta, actualmente bajo arresto domiciliario tras haber sido condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión.

La primera aparición de CFK se produjo cerca de las 15:30. Saludó a la multitud y respondió a los cánticos de los militantes, que coreaban: “¡Vamos a volver!”. Los aplausos y cantos colmaron la cuadra del barrio de Constitución, donde se montó un fuerte operativo de seguridad y un escenario para los distintos discursos y expresiones artísticas que se sucedieron a lo largo de la jornada. El segundo saludo llegó una hora después, el tercero a las 18 horas. Y el cuarto fue acompañada por el candidato a diputado nacional, Jorge Taiana. En la calle hubo dirigentes camporistas mientras que otros como Axel Kicillof sólo se refirieron a los 100 días de detención por las redes.

Antes de que llegue la militancia a Constitución, Cristina Kirchner utilizó las redes sociales para volver a apuntar contra Javier Milei y advirtió que el país enfrenta un “olor a default” tras lo que calificó como un derroche de más de “mil millones de dólares en apenas dos días”. En su mensaje, apuntó contra el ministro de Economía, a quien acusó de encabezar “la banda del carry trade” y de reeditar la crisis financiera vivida durante el macrismo. “¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda” que acá la única banda… es “LA BANDA DEL CARRY TRADE” DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!”, disparó.

Además, lanzó: “¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, “son audios de peluquería e inteligencia artificial”? Daaaaaale!!! Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… “Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…” ¿No lo escuchaste?”, ironizó.

Milei le contestó y sobre el “olor a default”, respondió: “Yo no tengo olfato. Soy el presidente de la Nación, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos, ¿Usted cree que puedo perder el tiempo discutiendo con una presidiaria?”.También aludió al cierre del posteo que la exmandataria en el que retoma la canción sobre la secretaria general de la Presidencia, donde se la tilda de “coimera” y hace mención al “3%”. “El tres debe ser por las causas que todavía tiene pendientes”, lanzó el Presidente.