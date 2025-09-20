Cristina Kirchner volvió a chicanear a Milei, esta vez con el dólar y "el olor a default"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió este viernes a utilizar su cuenta de X para cuestionar la gestión de Javier Milei. Con su estilo característico, advirtió que el país enfrenta un “olor a default” tras lo que calificó como un derroche de más de “mil millones de dólares en apenas dos días”. Además, aprovechó para enviarle una chicana por el escándalos de los audios adjudicados a Diego Spagnuolo que involucran a su hermana Karina.

En su mensaje, apuntó directamente contra el ministro de Economía, a quien acusó de encabezar “la banda del carry trade” y de reeditar la crisis financiera vivida durante el macrismo. "¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda” que acá la única banda… es “LA BANDA DEL CARRY TRADE” DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!", disparó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La exmandataria también denunció que el Gobierno financia la fuga de capitales con recursos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. “Dejá de tomarnos el pelo diciendo que defendés el peso, cuando bien sabés que están financiando la fuga a dólar barato (¡otra vez hermano!)”, agregó.

Quiénes visitan a Cristina Kirchner a su prisión domiciliaria

"¿Y arriba anunciás que ESTÁS PIDIENDO OTRO PRÉSTAMO A ESTADOS UNIDOS? ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!", expresó la presidenta del PJ. Y recordó su gestión para contrastarla con la actual: “Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que no solo nunca le pedimos un préstamo al FMI, sino que en 2005 le pagamos todos los dólares que los gobiernos anteriores le habían pedido endeudando al país”.

En una segunda postada, escribió: "En lo que va del Siglo XXI, Sturzenegger fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país, y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!"

"¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, “son audios de peluquería e inteligencia artificial”? Daaaaaale!!! Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… “Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…” ¿No lo escuchaste?", ironizó.

Finalmente, la exmandataria volvió a cargar contra el Poder Judicial y vinculó su situación judicial a la defensa de los intereses nacionales: “Cada vez está más claro por qué estoy presa. Mientras tanto, en San José 1111 se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!”.