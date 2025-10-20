La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desmintió las acusaciones por la supuesta desaparición de Lázaro Báez, luego de que la defensa del detenido denunciara dudas sobre su paradero poco después de que los trasladaran, por orden de la Justicia, desde la Unidad Penitenciara N°15 de Río Gallegos hasta la cárcel de Ezeiza.

"La Justicia le ordenó al Servicio Penitenciario el traslado de Lázaro al CP1, la cárcel de Ezeiza. Por una cuestión determinada, que la pista no estaba en condiciones, una parte del trayecto se hizo en un auto especial y la otra en avión. El abogado fue avisado", explicó la funcionaria en diálogo con Luis Majul por LN+.

"Fue trasladado en regla de un penal a otro. Y ante las denuncias, esperamos -antes de desmentir- para demostrar que siempre están generando mentiras", añadió la candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA), asegurando que las versiones sobre una supuesta desaparición se tratan de una mentira.

Bullrich aseguró que los abogados de Báez estuvieron al tanto de toda la operación de traslado, la cual se concretó durante la mañana de este domingo, y mencionó que la misma se realizó luego de que se negara la prisión domiciliaria solicitada a causa del delicado estado de salud que atraviesa el empresario.

Fue la familia del empresario condenado por corrupción quien presentó la denuncia sobre el presunto desconocimiento del paradero del detenido. Poco después, el periodista Diego Brancatelli difundió la denuncia en su cuenta oficial de X y sostuvo que la defensa no estaba al tanto de la decisión del traslado, hecho negado por la funcionaria.

La defensa de Lázaro Báez denuncia dudas sobre su paradero e integridad

Durante la tarde de este sábado 18 de octubre, a través de su cuenta de X, el periodista denunció: "URGENTE! DONDE ESTÁ LAZARO BÁEZ ??? Se desconoce el paradero de Lázaro Báez. Se lo llevaron de la Unidad N.º 15 del Servicio Penitenciario Federal, en Río Gallegos sin previo aviso".

"Su abogado y su familia no saben donde lo tienen. Llamaron a otras unidades, hospitales y comisarías y no lo encuentran. No les informan su paradero. Según dicen sus allegados: 'están actuando como en los momentos más oscuros de nuestra historia'", amplió.

En un segundo mensaje, agregó: "LAZARO BÁEZ sigue SIN APARECER. Es MUY GRAVE que pase esto en ARGENTINA en 2025. Nadie sabe donde lo tienen. A donde lo llevaron. Familiares y abogados siguen sin saber su paradero. Es hora que Mariano Cúneo Libarona salga a decir DÓNDE LO TIENEN. Por qué usan este método ? Es un mensaje?".

En un tercer mensaje, el periodista aclaró que el empresario se encontraba en el Hospital del Servicio Penitenciario de Ezeiza, "muy complicado de salud" e insistió: "El traslado NUNCA fue notificado a su abogado ni a su familia. Fueron horas de mucha incertidumbre".

"En Argentina se enteran primero de los movimientos de la Justicia los Periodistas Servilletas que los abogados y familiares de los detenidos. Todo muy turbio.Si no era por la visibilización de los medios (no servicios), esto podía extenderse varios días", concluyó.

En concreto, la decisión de que Báez regresar a Ezeiza fue tomada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, quien rechazó la acción de habeas corpus presentada por la defensa del empresario tras considerar que sus condiciones de detención actuales no agravaron su estado de salud, aunque dispuso su traslado a Buenos Aires en función de su cuadro general.

