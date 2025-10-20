El Gobierno autorizó al servicio de rampa Swissport Argentina a operar en 37 aeropuertos del país

El Gobierno nacional autorizó a la compañía Swissport Argentina a brindar servicios operacionales en tierra y de rampa general en aeropuertos del país. La medida fue oficializada a través de la Disposición 36/2025 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, y forma parte de la política de desregulación y apertura del mercado aerocomercial impulsada por la administración nacional.

El objetivo de la autorización es fomentar la competencia entre prestadores, ampliar la oferta de servicios y mejorar la eficiencia operativa en los aeropuertos. Con esta decisión, el Ejecutivo busca promover un entorno más competitivo que favorezca tanto a las aerolíneas como a los pasajeros, optimizando los tiempos y la calidad de la atención en tierra.

Qué servicios ofrecerá Swissport Argentina

La empresa, filial de la multinacional Swissport International AG, podrá realizar tareas de handling aeroportuario, que incluyen empuje de aeronaves, colocación de escaleras para embarque y desembarque, y gestión de equipaje, carga y descarga. La autorización abarca 37 aeropuertos en distintas provincias, entre ellos Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Iguazú, Bariloche, Salta, Ushuaia y El Calafate.

Con esta habilitación, Swissport se convierte en la octava empresa en operar servicios de rampa en Argentina, junto a Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS y Jet Handling FBO.

Desde la Secretaría de Transporte destacaron que la llegada de nuevas compañías al sector “consolida la apertura aerocomercial y el crecimiento del transporte aéreo, mejorando la conectividad y elevando la calidad del servicio tanto para pasajeros como para aerolíneas”.

El futuro de Intercargo y la privatización del servicio

La entrada de Swissport se da en un contexto de reformas estructurales dentro del sistema aeroportuario argentino. El Gobierno avanzó en la privatización de Intercargo, la empresa estatal que históricamente tuvo el monopolio de los servicios de rampa.

A través de la Resolución 1067/2025, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo S.A.U. mediante una licitación pública nacional e internacional. La medida se apoya en la Ley de Bases 27.742 y en los decretos 695/2024, 198/2025 y 416/2025, que establecen el marco normativo para la desinversión estatal en empresas públicas.

La privatización será coordinada por la Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, organismos encargados de garantizar la transparencia y supervisar la operación.

Apertura aerocomercial y nuevos horizontes

Con la autorización a Swissport y la desinversión de Intercargo, el Gobierno apunta a modernizar el sistema aeroportuario argentino, potenciar la inversión privada y reforzar la competitividad del sector aéreo, en línea con su estrategia general de desregulación económica.