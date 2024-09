Dos artistas y el deseo de una mujer que se concreta cinco décadas después

“Esa pintura (The Grate) es propiedad de mi esposa Janina, y su deseo es donarla al Museo de Arte Moderno de de Buenos Aires”, escribió el artista plástico Nikolai Kasak –desde Nueva York– a su colega argentino Gyula Kosice en una carta fechada el 30 de octubre de 1967. “Tanto ella como yo apreciaríamos mucho si fueras tan amable de presentar esta obra como un regalo de Janina Kasak, al museo. En caso que no la acepten, apelo a tu amabilidad para que me la envíes a mi dirección de Nueva York”.

Cristina Rossi y Victoria Noorthorn ante 'The Grate', la obra de Nikolai Kasak que se suma a El Moderno.

Este deseo que Nikolai Kasak comunicó al Kosice –finalmente– se concretó de manera oficial este septiembre de 2024, y The Grate (1946-1947) se incorpora al patrimonio de El Moderno y potencia así la colección de arte abstracto internacional. Nikolai Kasak nació en Bielorrusia en 1917, luego se radicó en los Estados Unidos, y es un referente del arte abstracto y constructivo que formó parte del movimiento Madí desde los años 50. Y fue en 1961 cuando participó de la exposición Los primeros quince años de Arte Madí que se hizo en El Moderno. Para que el deseo manifestado en la mencionada misiva se concretara, fue fundamental la iniciativa de la historiadora del arte Cristina Rossi.

Como investigadora del Fondo Gyula Kosice en el Archivo IIAC-UNTREF (Instituto de Investigación en Arte y Cultura de la Universidad de Tres de Febrero), la correspondencia del artista argentino con Kasak la atrajo de manera particular, y encontró en el Archivo Nikolai Kasak –que está en el Institute for Studies on Latin American Art (ISLAA) de Nueva York–, la carta de 1967. De ese hallazgo se pasó a consultar a Christina Kasak-Rubic –hija del artista–, y ésta estuvo de acuerdo en cumplir el deseo de su madre. Fue así que Rossi, especialista en arte moderno y conocedora de la colección del Moderno, acercó a la institución esta iniciativa quese concretó por las gestiones de Ignacio Perdono–de Galería de las Misiones (de Uruguay)–, y de la argentina Del Infinito. Antes de ingresar al Moderno, The Grate se exhibió en Arteba 2024.

Nikolai Kasak y Gyula Kosice (izq.); y la carta donde Kasak cuenta qué quiere hacer su esposa con 'The Grate'.

“The Grate corresponde al período en el que Kasak elaboró su propia concepción de ‘arte físico’ orientado hacia la pura invención de las formas, el quiebre de los formatos tradicionales y el rechazo a la separación entre pintura y escultura, en una línea semejante a la trazada por el arte Madí rioplatense”, explicó Rossi. “Esta coincidencia motivó que el pintor italiano Piero Dorazio, conocedor de la vanguardia del arte concreto rioplatense, le aconsejara tomar contacto con Gyula Kosice, momento desde el cual las obras de Kasak participaron en la revista de arte Madí y en las exposiciones que se organizaban desde Buenos Aires.”

The Grate, de Nikolai Kasak es una de las quince obras que El Moderno incorporó a su colección en estos últimos días. Catorce de ellas se sumaron por al gestión de Amigos del Moderno y su Comité de Adquisiciones. Dos de estas obras llevan la firma de Trinidad Metz Brea quien en Arteba 2024 expuso en la galería Valerie´s Factory. La adquisición de El Moderno en esa feria –dicen–logró que se vendieran el resto de las piezas exhibidas de esta artista contemporánea argentina.