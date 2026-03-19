Este jueves el PRO realizará un plenario de su Consejo Nacional con el objetivo de fortalecer su estructura interna y delinear su hoja de ruta electoral con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. El encuentro marcará, además, la reaparición del exmandatario Mauricio Macri en una actividad orgánica del partido.

El espacio fundado por Macri proyectó la asistencia de alrededor de 500 referentes, entre militantes, legisladores nacionales y provinciales, junto a los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, además del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. La convocatoria buscará abrir un debate sobre el rumbo político del partido.

Desde la conducción partidaria fijaron como meta recomponer “la identidad partidaria” y avanzar en el fortalecimiento de la representación territorial en municipios y administraciones locales, como paso previo a la definición de candidaturas nacionales.

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“Hay que empezar de abajo”, señaló un vocero a la Agencia Noticias Argentinas al describir la estrategia predominante entre los dirigentes, que apunta a “reconstruir la identidad partidaria” tras el impacto generado por el traspaso de cuadros hacia La Libertad Avanza.

El momento central de la jornada estará a cargo de Mauricio Macri, quien tendrá a su cargo el cierre del plenario con un mensaje de “fuerte contenido político partidario”, según indicaron fuentes partidarias.

La reconfiguración del PRO tras las elecciones 2025

La reunión se realizará luego de los resultados adversos registrados en los comicios de 2025, en los que el PRO compitió en los principales distritos en alianza con La Libertad Avanza y Provincias Unidas, en muchos casos sin priorizar su sello histórico.

Ese escenario derivó en una reducción significativa de su bloque en la Cámara de Diputados, que pasó de 33 integrantes a 12. La bancada debía conformarse con 23 miembros, pero ocho legisladores migraron hacia La Libertad Avanza y dos se incorporaron a Provincias Unidas.

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Entre quienes abandonaron el bloque se encuentran Silvana Giudici, Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Belén Avico, Patricia Vázquez, Lorena Petrovich, María Luisa González Estevarena y Carlos Almena, quienes se integraron a La Libertad Avanza, mientras que Sergio Capozzi y José Núñez optaron por Provincias Unidas.

Los ejes del plenario del PRO en Parque Norte

Las deliberaciones del Consejo Nacional comenzarán a las 10:00 en Parque Norte. La agenda incluirá paneles a cargo de los jefes de bloque Cristian Ritondo en Diputados y Martín Goerling Lara en el Senado, junto a mesas de intercambio con los gobernadores Ignacio Torres, Rogelio Frigerio y el jefe de Gobierno Jorge Macri.

Otro de los puntos en discusión será la designación de Fernando de Andreis como secretario general del Consejo Nacional, un cargo estratégico por su cercanía con Mauricio Macri.

En ese marco, De Andreis sostuvo ante la Agencia Noticias Argentinas que “Mauricio Macri hizo un aporte extraordinario a la Argentina y ahora es el presidente del PRO ayudando a que surjan nuevos liderazgos”.

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Asimismo, precisó que “estamos viviendo un momento de reconstrucción del partido, donde estamos enfocados en discutir las problemáticas de los argentinos, apoyar el rumbo de este Gobierno como lo estamos haciendo en el Congreso y, puertas para adentro, por supuesto, tratando de poner en condiciones la escudería, y el año que viene se verán las cuestiones electorales”.

“Por ahora vamos a poner mucho el foco en los gobiernos locales, donde estar cerca de la gente nos permite poner en valor la gestión que es un histórico valor del PRO, y en esa tarea estamos”, añadió.

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En paralelo, en el PRO reconocen en reserva que, más allá del acompañamiento legislativo al Gobierno, el objetivo es llegar a 2027 con una propuesta propia.

Las autoridades partidarias también prevén la participación de dirigentes como Silvia Lospennato, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Daiana Fernández Molero, María Florencia De Sensi y la exgobernadora María Eugenia Vidal, entre otros referentes del espacio.

NG