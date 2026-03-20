Vino, vio y voló: Milei se fue de nuevo, esta vez a ver a Orbán y un foro de la CPAC en Hungría

Siguiendo con la frenética agenda de viajes de marzo 2026, el presidente Javier Milei volvió a viajar al exterior poco antes de la medianoche del jueves 19, esta vez el ARG-01 vuela a Budapest, la fascinante capital de Hungría. La partida fue luego de hablar en el Foro Económico del Noroeste (FENOA) en Tucumán, donde repitió sus ataques a opositores, empresarios y prensa. En Hungría lo espera el eterno premier Viktor Orbán, que desde 1998 acumula seis períodos en el poder, cinco de ellos consecutivos desde 2010, y esta vez es el anfitrión de una cita en Europa de la derechista CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora).

Acompañan a Milei en este nuevo viaje su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno, en una comitiva cuyo detalle final no se indicó, aunque se sabe que el arribo a la capital hungara está previsto para este viernes a las 15, hora argentina, y no habrá actividades del mandatario argentino hasta el día siguiente, sábado 21, cuando en horas de la mañana lo reciba primero por el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. A mediodía (8.10 hora argentina) visitará al premier Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno húngaro.

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Orban, en su quinto período presidencial, recibirá el sábado a Milei en Hiungría.

Por la tarde del sábado, el jefe de Estado participará a las 16:30 (12:30 en Argentina) del cierre de la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde lo recibirá el director del evento, el húngaro Miklós Szanthó. Allí compartirá fotos y discursos con dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

Luego a las 19:00 (15:00 hora argentina), le entregarán la distinción honorífica “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, donde el Mandatario argentino volverá a dar un discursos.

Regreso, el domingo a las 9 de la mañana

Finalizada esa agenda sabatina en Budapest, Milei emprenderá el regreso a la Argentina ese mismo sábado a las 20:30 de Hungría (16:30 hora argentina) y su regreso a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 9 de la mañana.

En Madrid días pasados el Presidente también había pronunciado un duro discurso en el Madrid Economic Forum, una cita de negocios que organizan referentes de Vox en España, y en la que protagonizó una de sus habituales ingresos a puro frenesí:

HB