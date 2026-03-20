Milei habló de “el mejor gobierno de la historia” y crecen las polémicas por internas y privilegios

El presidente hace mucho no ofrece ideas nuevas y su mensaje sigue un patrón que recicla y repite, sin aportar elementos novedosos. Durante su exposición, Javier Milei insistió en que encabeza el mejor gobierno de la historia, incluso por encima de figuras como Sarmiento, Roca o Frondizi. Para este análisis, esa afirmación forma parte de un esquema discursivo reiterado, que se sostiene sin mayores innovaciones.

Al mismo tiempo, el mandatario volvió a denunciar una supuesta carnicería mediática contra su gestión. Sin embargo, aparece una contradicción evidente en ese planteo: no puede quejarse demasiado cuando cuenta con numerosos medios alineados, donde funcionarios recorren canales oficialistas ofreciendo explicaciones favorables al Gobierno.

En ese contexto, corresponde diferenciar entre la prensa profesional y sectores marginales que recurren a agravios. Esos espacios no representan al periodismo en sentido estricto, lo que relativiza la denuncia presidencial.

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Javier Milei habló en el Foro Económico de Tucumán: "Del otro lado tenemos a los mandriles que dicen hay que fomentar el consumo"

La polémica también alcanzó a Manuel Adorni. En las últimas horas se investigó el origen de una filmación en la que se lo ve subiendo a un avión privado, en medio de cuestionamientos por vuelos, propiedades y otras denuncias. El propio Milei salió a respaldarlo públicamente.

Uno de los puntos más sensibles surgió cuando se confirmó que el avión en el que viajó a Punta del Este habría sido pagado por una productora privada llamada In House Sociedad Anónima, vinculada al periodista Marcelo Grandío, quien además mantiene una relación cercana con el jefe de Gabinete y participa en la TV Pública, donde Adorni ha intervenido en varias ocasiones.

En este punto aparecen inconsistencias: primero se indicó que el vuelo había sido cubierto por el Estado, luego se habló de un malentendido y se aseguró que Adorni había pagado su parte. Sin embargo, posteriormente surgió información judicial que indicaría que el avión fue efectivamente contratado por esta productora.

No hay "FIN" para Adorni: ahora lo denuncian por presuntas irregularidades en temas vinculados con Tecnópolis

El eje del problema radica en el vínculo entre un periodista con intereses privados y el financiamiento de un traslado de un funcionario público, una situación que, si bien puede ser habitual en ciertos ámbitos, podría derivar en complicaciones políticas y administrativas.

Finalmente, el propio Adorni atribuyó el episodio a un conflicto interno dentro del Gobierno, sugiriendo que alguien desde adentro filtró la información con la intención de perjudicarlo, aparentemente con éxito.

BR/ff