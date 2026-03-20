Tras la reunión del Consejo Nacional del PRO encabezada este jueves por Mauricio Macri, el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Diego Ritondo, afirmó que “no hay ninguna posibilidad” de que el partido amarillo y La Libertad Avanza “vayan separados” en las elecciones de 2027. Además, aseguró que va “a militar para que Diego Santilli sea gobernador”.

“Hay que tener la alianza, hay que repetir la experiencia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. El día de la elección (de octubre) hablé con el presidente y me dijo que (Santilli) era el mejor candidato”, sostuvo el legislador en declaraciones a TN, e insistió en que “para terminar seriamente con el populismo” tienen que ganar en territorio bonaerense.

El Consejo Nacional del PRO se reunió este jueves en Parque Norte, en un acto que buscó ser un relanzamiento partidario y convocó a alrededor de 3.000 dirigentes, gobernadores, intendentes, legisladores y militantes de todo el país.

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Macri respaldó el rumbo de Milei, pero aseguró que el PRO “va a volver a ser protagonista en 2027”

Organizado por el secretario general y diputado nacional Fernando De Andreis, el plenario tuvo un doble carácter: administrativo (cumplir con el estatuto partidario) y político, con el foco puesto en reordenar la estructura interna del PRO tras la derrota de 2025 y trazar una hoja de ruta clara hacia las presidenciales de 2027.

Mauricio Macri cerró el encuentro con un discurso en el que ratificó el apoyo al gobierno de Javier Milei sin convertirse en oposición, pero posicionó al PRO como “el próximo paso” del cambio.

Mauricio Macri aseguró que el PRO es “el próximo paso” de La Libertad Avanza

Entre sus definiciones más contundentes, el expresidente señaló: “Somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores”. Y agregó: “El PRO no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país. No vamos a cuestionar el rumbo, vamos a completarlo”.

Macri también marcó límites claros al apoyo de su partido a La Libertad Avanza: “Lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal. El que calla cuando debería hablar no protege el cambio, lo debilita”.

Mauricio Macri en la reunión del Consejo Nacional del PRO, el 19 de marzo de 2026 en Parque Norte

En otro tramo de su discurso enfatizó: “El PRO no es oposición, hizo todo lo posible para acompañar todas las reformas de Milei y así lo seguirá haciendo”. Y sumó: “El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda”.

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El acto incluyó exposiciones de María Eugenia Vidal, Soledad Martínez, Cristian Ritondo y otros referentes. La única ausencia notoria fue la de Diego Santilli, actual ministro del Interior, quien prefirió no participar para evitar tensiones con el oficialismo nacional, según interpretaron varios dirigentes presentes.

Con este marco de unidad y proyección a 2027, las declaraciones de Ritondo a TN cobran especial relevancia: refuerzan la estrategia bonaerense del PRO y el respaldo explícito de Macri a Santilli como carta fuerte para la gobernación. El partido busca repetir la alianza con La Libertad Avanza en una provincia clave, y apuesta a que una victoria allí sea el puntapié para volver a posicionarse a nivel nacional.

NG/ff