El consultor político, Aníbal Urios, evaluó en Canal E el humor social frente a las políticas económicas del Gobierno y aseguró que existe un respaldo general al rumbo de cambio, aunque con expectativas claras sobre resultados concretos en materia de empleo, inversión y desarrollo.

“La sociedad está con un cambio profundo en cuanto a su idea de presente y futuro, quieren transitar en camino a una Argentina actualmente distinta”, afirmó Aníbal Urios. En ese sentido, explicó que el respaldo no responde únicamente a una figura política: “No quiero decir esto que esté directamente relacionado con Javier Vilela y con La Libertad Avanza, sino que es mucho más allá, va mucho más profundo”.

Los sacrificios del ajuste

Asimismo, sostuvo que la población es consciente de los costos del proceso económico actual: “Ese camino que van a de alguna manera transitar saben que no es de un día para el otro, saben que es costoso, es angustiante”. Sin embargo, destacó la decisión social de sostener el rumbo: “Prefieren optar y transitar esto de una sola vez para no volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado”.

Respecto a las expectativas hacia el futuro, Urios explicó que el foco estará puesto en los resultados económicos. “El factor tiempo lo va a determinar la próxima elección”, indicó. Además, señaló cuáles son las principales demandas: “El foco de observación está más que nada apuntado al desarrollo y a la inversión”.

La expectativa de la gente con respecto a las inversiones

Sobre la misma línea, agregó que, “la gente espera que ese desarrollo y esa inversión empiece a verse en el día a día”. En cuanto a las prioridades sociales, resaltó: “La gran demanda es en la cuestión salarial, empleo y, bueno, la reactivación”.

El entrevistado también analizó la percepción social sobre las reformas estructurales. “Cuando nosotros preguntamos sobre reformas, siempre la gente está de acuerdo, en cuestiones generales”, explicó. A su vez, detalló los próximos ejes que la opinión pública considera prioritarios: “Lo que sigue es producción y justicia”.

En cuanto al clima de negocios, sostuvo: “Crear las condiciones para que el que venga a invertir venga con reglas claras”.