Fuerte caída en el precio del oro: “El mercado está recalculando la política monetaria”

El asesor económico, Sebastián Waisgold, conversó con Canal E y se refirió a que el precio del oro sorprendió a los mercados con una fuerte caída en medio de un contexto internacional altamente inestable.

Según Sebastián Waisgold, el mercado reaccionó con fuerza ante una combinación de variables. “Lo que vimos todo ayer con el oro fue una reacción muy importante del mercado porque se mezclaron dos fuerzas muy potentes”, planteó.

Incertidumbre tras las modificaciones de la política monetaria de Estados Unidos

Por un lado, el conflicto en Medio Oriente continúa escalando, mientras que por otro, la política monetaria de Estados Unidos generó incertidumbre. En ese sentido, señaló: “Powell dejó un mensaje más duro de lo que el mercado quería escuchar, más cautela con el tema de la baja de tasas”.

Este cambio en las expectativas impactó directamente en el oro, que suele verse afectado cuando suben las tasas de interés. “El oro salió a venderse y los rendimientos de los bonos empezaron a subir”, explicó Waisgold.

El impacto económico de la suba del petróleo

Asimismo, resaltó que uno de los elementos centrales del escenario actual es el fuerte incremento del petróleo: “El petróleo no subió, se disparó, es diferente”. Este fenómeno tiene consecuencias directas sobre la inflación global: “El petróleo le pega a todo, a producción y puede disparar la inflación”.

En ese contexto, el oro pierde atractivo frente a otros activos financieros. “Como el oro no paga tasa, no paga interés, bueno, el mercado empezó a rotar un poquito”, expresó el entrevistado.

A pesar de la caída, aclaró que el oro no perdió su condición estructural de refugio, pero sí enfrenta un cambio temporal en la lógica del mercado: “Lo primero que hay que entender es que el oro no cayó porque haya dejado de ser refugio, sino porque el mercado está recalculando la política monetaria”.