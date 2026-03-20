Mauro González: “Hay que declarar de manera urgente la emergencia económica y productiva en el país”

El presidente de la Confederación Federal PyME, Mauro González, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Mauro González describió el escenario actual: “El contexto industrial es totalmente desfavorable, estamos hablando de más de 22.000 empresas que han cerrado y casi 300.000 puestos de trabajo que se han perdido”.

El rol del arco político en la emergencia del sector PyME

Frente a este panorama, explicó que el sector presentó propuestas concretas al arco político. “Ante esta urgencia creemos necesario avanzar en un pedido a todo el arco político”, planteó.

Entre las principales iniciativas, González destacó la necesidad de declarar la emergencia: “En primer lugar hay que declarar de manera urgente la emergencia económica y productiva en el país”. También subrayó la importancia del financiamiento: “Es estratégico el hecho de generar condiciones necesarias para créditos accesibles y subsidiados para el sector productivo”.

Cuál es el pedido para lo que tiene que ver con las quiebras

Otra de las propuestas centrales apunta a evitar quiebras. “Modificar transitoriamente la ley de concursos y quiebras, porque esto va a permitir sostener a algunas empresas que hoy están en una situación muy, pero muy crítica”, sostuvo.

Además, el entrevistado insistió en políticas de estímulo a la producción local: “Hablamos fuertemente sobre un programa de sustitución de importaciones y el fomento al consumo de bienes nacionales”.

Uno de los ejes más fuertes del planteo es incentivar el consumo de productos argentinos. En ese sentido, afirmó que, “hay que trabajar fuertemente en que la sociedad argentina priorice el consumo de bienes nacionales”.