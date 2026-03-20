Inflación alta y crédito restringido: cómo se preparan las empresas para 2026

Las empresas en Argentina enfrentan un escenario económico desafiante en 2026, marcado por una inflación que se mantiene elevada y un contexto que obliga a redefinir estrategias de negocio.

Así lo explicó el socio de BDO, Fernando Garabato, quien señaló que las expectativas inflacionarias cambiaron en los últimos meses y hoy se consolidan en niveles más altos de lo previsto inicialmente.

Inflación: se consolida cerca del 30%

Según detalló el especialista, a comienzos de año existía un consenso de inflación entre el 20% y el 30%, con pocos analistas proyectando niveles superiores. “Hoy los números están mostrando que ese 30% se está consolidando e incluso superando levemente”, afirmó.

En este contexto, advirtió que se observa una ralentización en la desaceleración inflacionaria, lo que modifica las proyecciones empresariales para el resto del año.

La transformación, clave para competir

Garabato destacó que el concepto que define 2026 es la transformación. El nuevo escenario, con un tipo de cambio más estable, plantea desafíos en términos de competitividad. “Administrar ya no es suficiente, transformar es imprescindible”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que muchas compañías están reorientando sus estrategias hacia la reinvención del negocio, más que hacia inversiones tradicionales.

Inversiones y crédito: un acceso más selectivo

En cuanto al financiamiento, el informe muestra que las empresas priorizan la reinversión de utilidades como principal fuente de inversión. En segundo lugar aparece el crédito bancario, aunque con mayores restricciones. “El crédito está más selectivo, en un contexto donde la mora y la capacidad de pago se están deteriorando”, explicó.

Sobre los créditos en dólares, advirtió que deben tomarse con cautela: “Las empresas deberían endeudarse en la misma moneda en la que generan ingresos”.

Presión fiscal y reformas pendientes

Otro de los factores que afectan la competitividad es la carga tributaria. Sin embargo, consideró que una reforma fiscal profunda no sería inminente.

“No veo en este año una posibilidad cercana de avanzar con este tema en profundidad”, señaló. Aun así, destacó que el debate sobre el peso de los impuestos comienza a instalarse con mayor fuerza en la agenda pública.

Inteligencia artificial y automatización

En materia tecnológica, el especialista remarcó el avance de la inteligencia artificial, que pasó de ser una tendencia a convertirse en una herramienta concreta en las empresas. “Hoy todas las compañías tienen algún tipo de aplicación real de inteligencia artificial”, afirmó.

Este proceso se combina con la automatización, generando mejoras en la eficiencia y cambios en los modelos de gestión.

Más liquidez y nuevos desafíos empresariales

Respecto a la denominada ley de inocencia fiscal, Garabato consideró que podría aportar mayor liquidez al sistema, al incentivar la circulación de dinero en la economía. “Va a haber más dinero dentro del sistema para operar, lo que puede dinamizar la actividad”, explicó.

Por último, destacó que el contexto global y la volatilidad obligan a las empresas a adoptar un enfoque más dinámico. “Ya no alcanza con resistir, hay que buscar oportunidades y transformar”, concluyó.