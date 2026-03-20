El director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, analizó para Canal E que la inflación en Argentina continúa siendo uno de los principales desafíos macroeconómicos.

“La verdad que uno mirando cómo viene la trayectoria de inflación, viendo la evolución de los shocks internacionales recientes, la verdad que uno cree que es muy difícil”, afirmó Sebastián Menescaldi. En ese sentido, resaltó: “Uno cree que es muy difícil que la inflación llegue a niveles de cero”.

Cuándo se podría llegar a una inflación cero

Sobre las posibilidades de alcanzar niveles más bajos de inflación, planteó un horizonte más lejano: “Esos niveles creo que podrías llegar a alcanzarlos recién el próximo año, inicios del próximo año sería un buen dato para alcanzarlos”.

Menescaldi también detalló los factores que explican la dinámica actual de los precios. “Parte de esto es el famoso pass-through de la suba del dólar del año pasado”, sostuvo. Y agregó: “El dólar tuvo una suba importante de 40% a lo largo del año”.

La suba del dólar, el traslado a precios y el impacto en la inflación

Asimismo, explicó que varios sectores trasladaron aumentos pendientes: “Lo que estamos viendo es eso, partes que te estás trasladando, aumentos pendientes que tenías, aumentos de costos”. Además, enumeró algunos de los rubros que presionaron sobre la inflación: “Un mes fue carnes, otro fue combustibles”.

En cuanto a la acumulación de reservas, el entrevistado remarcó que el impacto es limitado por las obligaciones financieras. “Casi toda la compra que hizo el Banco Central fue el mismo monto que usó el Gobierno para cancelar deudas”, indicó. Sobre la misma línea, agregó que, “necesita acceder a otro financiamiento alternativo para, además, poder recuperar las reservas”.

Respecto a la posible actualización del índice de precios, expresó: “Yo creo que es importante actualizar la medición del IPC, que sea más realista”. Sin embargo, cuestionó la decisión oficial: “Sinceramente, no entendí bien por qué fue que el Gobierno dispuso esta decisión”.