El vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, Sergio Pedace, habló con Canal E y analizó que el consumo de carne vacuna en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos en las últimas dos décadas.

Sergio Pedace mencionó que el dato más alarmante es la fuerte baja en el consumo per cápita. “Este año va a ser muy difícil el tema de los kilos per cápita”, planteó. Sobre la misma línea, advirtió que, “lo que va a consumir el argentino va a estar por debajo de los 45 kilos”.

Fuerte caída del consumo per cápita

Esta cifra representa un mínimo en más de 20 años y refleja tanto la pérdida de poder adquisitivo como problemas estructurales del sector. De hecho, sostuvo que, “este año va a ser con una reducción por cápita importante”, incluso considerando que febrero ya mostró señales atípicas.

Uno de los principales factores detrás de esta caída es la menor disponibilidad de ganado. “La falta de stock ganadero y las malas políticas hicieron que, bueno, obviamente en la Argentina, el país de la carne, no haya carne lo suficiente para todos los argentinos”, señaló Pedace.

En términos históricos, explicó el deterioro con claridad: “Antiguamente teníamos dos animales por habitante, hoy tenemos uno”. A esto se suma un desajuste productivo: “En el mercado interno siempre se faena el animal de 300, 350 kilos y el mundo pide carne de 500, 550 kilos, 600”.

Cambio de hábitos en el consumo de proteína animal

El encarecimiento de la carne vacuna y la menor oferta están empujando un cambio en la dieta de los argentinos. Según el entrevistado, “el argentino va a ir comiendo más pollo, más cerdo, va a ir regulando”.

Si bien destacó que, “los argentinos estamos en nutrición animal, dentro de los primeros tres en el mundo”, también reconoció que el consumo de carne bovina tenderá a equipararse con otras proteínas más accesibles.