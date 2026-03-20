Financiamiento universitario: "El Gobierno está encarando un ordenamiento fiscal importante en todos los ámbitos"

Con el fin de analizar el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas en Argentina, este medio se comunicó con el coordinador del Área de Desarrollo Humano en la Fundación de Libertad y Progreso, Gastón Kelly.

Según explicó Gastón Kelly, el Gobierno avanza en un esquema de ajuste fiscal que también alcanza al sistema educativo. "El Gobierno, por su parte, está encarando un ordenamiento fiscal importante en todos los ámbitos", planteó, y advirtió que cualquier modificación implica tensiones: "Siempre cuando uno toca presupuestos también toca intereses".

El Gobierno y sus limitaciones para ofrecer financiamiento

En esa línea, sostuvo que el enfoque oficial busca limitar incrementos: "Lo que pide el Gobierno es vayamos haciendo los aumentos acorde a lo que es la inflación o acorde a lo que está presupuestado". Esto bajo una lógica de restricción de recursos: "La sábana es corta, si vos te tapás los pies, no te podés tapar el pecho".

Kelly puso en duda una de las principales críticas del sector universitario. "Hay un rumor fuerte que se fue instalando con el tiempo que es este financiamiento a las universidades, nosotros no creemos que es tal".

Cuánto gasto representa el sector universitario para el ministerio de Economía

Para fundamentarlo, detalló el peso presupuestario del sistema: "Históricamente en estos últimos 10 años del área del ministerio de Educación, el gasto por universidades representa cerca del 55, 60% total del presupuesto".

Incluso, el entrevistado marcó fuertes desequilibrios en la asignación de recursos. "Hubo años que las universidades tenían 400 veces más presupuesto o 800 veces más presupuesto que los planes para primera infancia", expresó, lo que, según su visión, refleja prioridades discutibles.

Uno de los ejes centrales es la baja tasa de egreso. Si bien Argentina tiene alta matrícula, el resultado es limitado: "La Argentina hoy tiene estudiantes por habitantes de los más altos de la región. Tiene 563 estudiantes cada 10.000 habitantes". Pero al observar la finalización de estudios: "Cuando vamos a cuántos se gradúan, bajamos de 32 cada 10.000 habitantes".