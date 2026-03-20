El analista político, Carlos Fara, pasó por Canal E y se refirió a que el escenario político argentino comienza a mostrar movimientos de cara a las próximas elecciones y reconfiguraciones dentro de los principales espacios.

Sobre el reciente acto del PRO, Carlos Fara explicó: “El evento del PRO era importante porque se esperaba que diera algún tipo de definición y se generó la expectativa”. Sin embargo, aclaró: “No se dijo nada como demasiado novedoso”.

El PRO se prepara para las próximas elecciones

Asimismo, destacó que el mensaje principal del partido fue mostrar competitividad electoral. “Estaban preparando para competir en todo el país”, señaló en referencia a lo expresado durante el encuentro partidario.

Fara también remarcó el objetivo político del espacio: “Lo primero que hizo fue, fundamentalmente, mostrar que el PRO seguía experto, después de todos los desgranamientos que tuvo”.

El objetivo del PRO para el futuro y su alianza con el oficialismo

Según desarrolló, el partido también intentó redefinir su identidad política. “Tratar de poner algún título sobre de qué se trata el PRO en el futuro”, planteó. Respecto a la relación con el oficialismo, resaltó una posición intermedia. “Dio toda la impresión de que ellos no eran oposición, que no eran el oficialismo, pero que eran socios críticos”, explicó.

No obstante, el entrevistado advirtió que las negociaciones futuras podrían ser complejas: “Va a ser un tema muy complicado”. Por otro lado, también analizó el proceso interno del peronismo tras la última derrota electoral: “Cualquier fuerza política cuando pierde sufre un shock”.

Además, señaló la importancia de algunos movimientos políticos recientes. “Hay que prestarle mucha atención a la reunión que tuvieron Cristina y Pichetto”, expresó. Luego, manifestó que esto podría anticipar una nueva estrategia electoral: “Previendo la posibilidad de que el electorado argentino se polarice de vuelta el año que viene”.