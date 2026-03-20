Fernando Camusso advirtió que el mercado global se complica con Wall Street en baja y el petróleo en alza

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, en contacto con Canal E, se refirió a que, en un contexto global volátil y con señales mixtas en la economía argentina, el análisis del mercado financiero vuelve a poner el foco en el riesgo país, las tasas internacionales y la estrategia del Gobierno.

El punto de partida está en el frente internacional. Fernando Camusso describió un contexto adverso: “Los mercados afuera volvieron a abrir difíciles. Wall Street abrió abajo, el petróleo, sobre todo Brent, subiendo”.

Las decisiones de la Reserva Federal y su impacto en los mercados

Asimismo, resaltó que a esto se suma la política monetaria de Estados Unidos: “La Reserva Federal, sin tocar las tasas de interés, y no vemos que en el dot plot de la Reserva Federal haya bajas de tasas en el futuro cercano”. El impacto es directo: “Eso va a impactar, e impacta todo el tiempo en los mercados emergentes y en general en el mundo”.

En el plano local, el comportamiento es dispar. “Argentina abrió acciones arriba, bonos para abajo, riesgo país que le cuesta bajar”, planteó Camusso. Según desarrolló, el problema no es solo interno: “Me parece que ahora el riesgo país depende más de cuestiones internacionales que de la macro”.

El Tesoro no ve el momento para salir a los mercados internacionales

Uno de los ejes centrales es la estrategia del Gobierno respecto a la deuda: “El Tesoro ha decidido de alguna manera no salir al mercado a admitir deuda”. Y explicó la lógica detrás de esta decisión: “Está esperando que empiece a colapsar el riesgo país para salir al mercado”.

Sin embargo, el entrevistado también planteó una duda estratégica: “A veces uno piensa que tal vez sea preferible salir al mercado antes para ver si el riesgo país colapsa”.

El mercado sigue de cerca la capacidad de pago de Argentina. En ese sentido, destacó que, “los dólares para pagar la deuda están”. Además, resaltó el vínculo con organismos internacionales: “La relación con el fondo es excelente o buena”.