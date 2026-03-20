Tensión geopolítica mundial: “Tenemos cierto colchón para que la crisis no impacte de la misma manera que en otros países”

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en diálogo con Canal E, analizó el efecto que puede tener la crisis petrolera internacional sobre la inflación argentina y explicó por qué, aunque el país está mejor parado que otras economías, el alza del crudo ya empieza a sentirse en combustibles, transporte, alimentos y expectativas inflacionarias.

Tristán Rodríguez Loredo sostuvo que, “Argentina está mejor posicionada”, aunque aclaró que eso no elimina los riesgos. Según explicó, “tenemos cierto colchón para que la crisis no impacte de la misma manera que en otros países”, especialmente frente a economías que dependen por completo de la importación de energía.

Cómo impacta la suba del petróleo en Argentina

Asimismo, señaló que el escenario local tiene una doble cara. Por un lado, remarcó que, “el impacto de la crisis es ambiguo”. Y detalló que, “por un lado, esto se termina trasladando a los precios, porque incluso las empresas locales o las internacionales que operan en la Argentina toman como referencia el valor del barril de petróleo”.

Sobre esa base, Loredo recordó que, “en el último mes creció cerca del 50%, entre 45 y 50%”, una suba que ya empezó a reflejarse en surtidores. “El gasoil aumentó cerca del 15% en el último mes del año. Las naftas aumentaron un poco menos, un 12%”, afirmó.

Suba del transporte por la crisis del petróleo

Según desarrolló, el mayor problema no es solo el aumento directo del combustible, sino su efecto en cadena. “El impacto indirecto es que ello se vaya trasladando a los costos de transporte y, por lo tanto, a los costos de los demás productos”, señaló. Sobre la misma línea, advirtió que, “esto sería difícil de sostener si el precio de los combustibles se sigue trasladando al transporte”.

Luego, manifestó que el índice de precios ya enfrenta varias presiones simultáneas. “Tenemos que hay dos factores claves dentro del IPC, que es el costo del transporte directo, el que se trasvasa a los demás sectores, y el costo de los alimentos”, explicó. En ese sentido, recordó que, “las verduras y la carne subieron mucho en los últimos seis meses”.