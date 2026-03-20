Elecciones en Brasil: “Hay un empate técnico entre Flavio Bolsonaro por la oposición y Luis Ignacio Lula de Silva”

El periodista brasileño, Patricio De La Barra, en comunicación con Canal E, analizó que a siete meses de las elecciones en Brasil, el escenario político comienza a tensarse con fuerza.

Patricio De La Barra describió un escenario ya en plena campaña. “El ambiente acá ya comienza a tomar un color de elección, a pesar de que faltan siete meses”, planteó.

Cuánta participación tendrían las elecciones en Brasil

En ese contexto, destacó la magnitud del proceso electoral: “159 millones de brasileños deben concurrir a las urnas para elegir un nuevo presidente, gobernadores de estado, la cámara de Diputados se renueva totalmente y un tercio del Senado”.

Según explicó De La Barra, la disputa principal está marcada por una fuerte polarización. “Hay un empate técnico entre los dos principales candidatos que son Flavio Bolsonaro por la oposición y Luis Ignacio Lula de Silva”, sostuvo.

También aportó datos clave sobre la intención de voto: “La última encuesta indica que el 53% de los brasileños, faltando siete meses, no van a cambiar de opinión”. Mientras tanto, existe un margen de volatilidad: “El 43% ya anuncia que puede cambiar de idea”.

Se estima un empate técnico

En cuanto a los números actuales, el entrevistado precisó que, “sería 46.3 para Bolsonaro y 46.2 para Lula de Silva”, lo que confirma un escenario extremadamente competitivo.

A su vez, expresó que uno de los factores que podría inclinar la balanza electoral son los escándalos de corrupción: “Los dos grandes escándalos que en estos momentos se ventilan en las comisiones especiales del Congreso, le deben restar votos seguramente”.